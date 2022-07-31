台灣民俗節日中元普渡即將來臨，不少民眾開始採買拜拜用的供品，就有女網友表示，逛全聯時發現某品牌的罐裝沙拉油都有附贈一根小吸管，好奇其用途為何，對此有內行人解答，這個設計是為了方便民眾插香拜拜，在中元普渡時相當常見，讓網友不禁大讚好貼心。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，昨（30日）下午和老公一起逛全聯，意外發現某品牌的罐裝沙拉油上，都黏著一根短小的黃色吸管，然而兩人想了很久，還是沒有想到這根吸管的用途為何，因此發文詢問，「有人可以幫忙解答這是什麼嗎？救救我們夫妻的好奇心！」

貼文一出，就有內行網友留言解惑，「中元普渡才會出現的吸管，拿來插香拜拜的，平常不會有」、「普渡時插香用的，現在很多商品都會這樣設計」、「中元普渡時，有這根吸管比較方便插香」。

真實用途曝光後，網友們也紛紛稱讚，「好貼心，第一次看到」、「真的找很久才看到管子，這個設計也太貼心了」、「好棒的業者，連這麽小的細節也替消費者顧慮到」、「這個行銷手法不錯，有超前部署」、「廟宇普渡會在罐頭上黏吸管，也是為了方便插香」。