俄羅斯持續對烏克蘭南部城市尼古拉耶夫「大規模砲擊」，擊中烏克蘭糧食富商瓦達圖爾斯基(Oleksiy Vadatursky)被當場炸死。BBC報導，烏克蘭媒體稱，1枚飛彈擊中這位糧食富商的家，導致74 歲的瓦達圖爾斯基與他的妻子賴依莎(Raisa) 當場死亡。

瓦達圖爾斯基經營的尼布龍集團(Nibulon)，專門從事穀物出口，曾經獲得「烏克蘭英雄」獎章。尼古拉耶夫市長辛克維奇(Oleksandr Senkevych)說，這可能是俄羅斯迄今為止對該市最猛烈的轟炸。尼古拉耶夫幾乎就是一座前線城市，它離俄軍佔領的刻松市(Kherson,赫爾松)只有40公里，同時又位在通往烏克蘭主要港口敖德薩(Odessa)的路線上。

市長維塔利•金說，瓦達圖爾斯基先生「是個好人，他為尼古拉耶夫地區做了很多，為烏克蘭做了很多。他為烏克蘭的農業和造船業、地方的發展貢獻都是無價的。」