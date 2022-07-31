大陸女星楊超越參加選秀節目《創造101》，因可愛不做作性格火速爆紅，以第三名之姿成功出道，成為短期女團「火箭少女101」的成員；團體解散後，她活躍於戲劇、綜藝領域，童顏精緻的外貌受到不少人喜愛。近期她因自爆可以一個月不出門上熱搜，楊超越事後解釋，那時是因為找不到工作逃避現實。

楊超越日前接受採訪，提到自己有宅女的一面：「我可以一個月不出門，我就躺在床上看小說，在那個小說的精神世界裡還是挺開心的」，這段話獲得許多網友的認同，她事後解釋那時自己很迷茫，還找不到工作，所以在家裡看了一個月小說逃避現實，雖然沉迷小說很開心，但還是盡快振作，調整好自己的狀態重新出發，成為藝人之後她也沒有改掉這個習慣，偶爾坐飛機的時候會看。楊超越在留言區補充：「以前看小說，現在看劇本哈哈哈哈」，獲得許多粉絲認同。

過去楊超越在節目中表示自己學歷並不高，只有國中畢業，因此遭受許多人看低，而她在男扮女裝抖音紅人「董代表」的影片下方，用個人帳號留言「哈哈哈哈哈哈哈」，顯示被對方逗樂，吸引網友的注意，喊話：「女神也愛看董代表？」，引發熱議。

楊超越自稱可以一個月不出門。（圖／微博）

楊超越回應採訪內容。（圖／微博）

但顯然楊超越看網紅影片，酸民也隨即聚集，開始留言猛攻「出身決定了她的品味」、「唯愛三俗」等，酸她喜歡的東西等級低俗，而楊超越看了這些留言沒生氣，反倒機智回應：「我挺欣賞你的」，等同吐槽對方本身也是沒品味的東西，反將一軍。