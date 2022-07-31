味全龍40歲老將林智勝生涯第17度參加明星賽，2場比賽共敲出3支安打，生涯明星賽安打數累積到20支，超越王光輝、彭政閔成為明星賽安打王，聽聞這消息後他直呼：「那要打得夠久！」

林智勝昨天敲出1支二壘安打，今天再有雙安演出，20支安打破聯盟明星賽紀錄，生涯累積19場出賽、13分打點都並列史上第2。

「那要打的夠久！其實自己沒想那麼多，只是想辦法贏球，要給中華隊一些壓力。」林智勝在明星賽開打前還連打了2天的全壘打大賽，他坦言，以40歲的年紀參加明星賽會累，「這比一般賽季還累，要提早來球場還有很多活動，但是很開心，可以打兩場比賽我覺得很不錯。」

林智勝也認為，在明星隊上的球員也有很多未來是有機會披上國家隊戰袍，「能夠選進明星賽的一定是有機會打台灣隊。這次明星賽只是一時之選一定會有遺珠，相信未來的中華隊總教練一定會在選訓時拿出很多數據來看。」

過去多次代表國家爭戰的林智勝也分享一些經驗，「我們這些老將待過很多次中華隊，知道在中華隊該做什麼事情，這需要經驗，必須要給他們很多機會去嘗試。」