2015年7月，李登輝以卸任總統身份訪日，當時的日本首相安倍晉三打破慣例，親赴飯店會晤。曾任李登輝祕書的早川友久今天表示，那次行程是安倍胞弟岸信夫等人邀請，抵達東京第二天晚上接到岸信夫來電，表達安倍隔天想見李登輝的訊息，他怕李太興奮會睡不著，直到當天一早才告知將與安倍共進早餐。

李登輝基金會今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，早川友久談到2015年李登輝與安倍晉三見面的過往，當時受到岸信夫等人邀請到國會演講，在李登輝抵達的第二天晚上，早川就接到岸信夫來電，傳達安倍隔天早上想到飯店見李登輝。

早川透露，他接到電話後，擔心將訊息告知李登輝，李恐怕會太過興奮而睡不著，直到當天早上才告知他8點要和安倍共進早餐，當天安倍由秘密通道前往飯店，李登輝的女兒李安妮等家屬也在，不過家屬在拍照留念後就離開，李隨後和安倍聊了30分鐘，過程相當開心。

原本此事並未曝光，安倍也交待如果媒體問起兩人有無會晤要說「沒有」，但早川表示，當天早上有媒體發現安倍到飯店跟日本友人吃飯，中途說去洗手間卻離席了30分鐘都沒回來，媒體猜測兩人偷偷見面，去問李登輝時，他說「我不能講」，才讓此事曝光。

前亞東關係協會會長彭榮次表示，2001年李登輝首次以卸任總統身份，要到日本進行心臟血管手術，這是人道問題，但當時日本內閣官房長官是福田康夫膽子很小，安倍為此不惜槓上福田康夫，最後在輿論壓力下，才終於促成李登輝訪日。