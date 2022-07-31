近年因疫情，讓人們舊有的生活模式受到威脅，面對各種衝擊變化與壓抑限制，人們對於平安生活與健康衛教的知識須求也更加重視，於是醫院動畫IP「HOOHOOLAB」應運而生，除了講述健康知識外，還有人際的受傷與復原。喜樂時代影城希望藉由吉祥物「喜樂熊」與「HOOHOOLAB」動畫IP人物的結合，來給予這個變動不安的世界更多能量，溫柔地療癒人們的疲憊，讓後疫情時代的新生活擁有更大的正能量來恢復新元氣。

「用愛和希望來累積實現夢想的能量」是喜樂熊的IP精神，喜樂熊希望與所有好朋友一起尋找生命中的美好，並且用鏡頭記錄下來帶往世界的每個角落，接納人生中每個挑戰與改變，享受生命中每個當下與磨練，「治癒你的病，呼呼你的心」是「HOOHOOLAB」的IP精神，以多個可愛角色的職業身分及鮮明性格創造出一個幽默搞怪的全新世界觀，讓大眾產生共感，在各個角色的身上找到與自我相似的影子，同時也傳遞正確的健康小知識，創造每個人與HOOHOOLAB的獨特連結。

8月許多強檔大片陸續上映，包含布萊德彼特主演《子彈列車》、科幻肉體恐怖電影《未來犯罪》、超級動畫鉅作《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》與《DC超級寵物軍團》及《航海王劇場版：紅髮歌姬》、新品種恐怖片《不！》與《天黑請斃命》、斥資275 億韓圜打造的超真實航空災難電影《緊急迫降》、時隔13年正宗續作《孤兒怨2》、徐若瑄、柯震東首次合作的愛情喜劇電影《初戀慢半拍》等。喜樂時代影城特地選在後好片連連的8月，搶先將喜樂熊＆ HOOHOOLAB年度療癒宣導動畫及相關周邊商品上架。

此外，為歡慶本次品牌IP的合作，雙方臉書粉專都釋出的拍照打卡上傳就有機會抽中超豐富獎勵，活動期間自8月1日至31日，只要將任何品牌相關宣傳物或影片畫面拍照、上傳到粉絲團貼文下方，就有機會獲得喜樂時代影城電影票或是喜樂熊T恤，到喜樂時代影城看電影，出示與現場喜樂熊或HOOHOOLAB之任何製作物合影，還可享購買雀巢飲品免費升級服務，詳細活動條件可透過喜樂時代或HOOHOOLAB粉專查詢，