論文案不斷編造新故事便能一手遮天？桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲醜聞，近日開記者會、臉書發文，都獲得國安局長、台大國發所指導教授陳明通發長文呼應護航。最初揭弊的台北市議員王鴻薇今(31日)在《新聞大白話》節目中痛批，陳明通的2千字聲明可說是「犯罪自白」，違反基本學術倫理，只會政治操作卻不敢現身台大學倫會，只會「愈描愈黑」。

王鴻薇表示，陳明通身為林智堅的指導教授，連續三次配合林智堅，兩次記者會及昨天林智堅的臉書貼文，陳明通都發表聲明，「所以這兩位可以說一起在唱雙簧！」王鴻薇說，這對余正煌當然是很大的壓力，「我要特別在這譴責陳明通，陳明通現在之於余正煌是什麼樣的角色？余正煌現在是新竹調查站的同仁，陳明通是國安局長，所以在工作上，他是長官，而且是上級上級上上級。」

王鴻薇指出，「在學校裡面，因為余正煌還在就讀台大國發所博士班，而他的指導教授是誰呢？就是陳明通！今天如果余正煌還要拿到博士學位的話，陳明通是他雙重的長官！而現在陳明通一味地在配合林智堅，亦步亦趨地發表聲明，這叫做什麼呢？雙重的霸凌！用長官的身分及用指導教授的身分，在霸凌余正煌。」

「現在余正煌願意出來捍衛自己的清譽，那個壓力之大，常人很難去想像的！」王鴻薇表示，「陳明通你真的夠了，今天的2千字聲明，事實上就是陳明通的犯罪自白！我再講一次，這就是你身為一個指導教授也好、口試委員也好，你的一個犯罪自白。」

王鴻薇強調，「他今天2千字的聲明主要有個重點，他說因為林智堅把研究計畫給他，他讓林智堅做了一些修改，把這些修改過的東西再拿給余正煌，他說余正煌不曉得這是林智堅的東西。因為他現在不敢完全惹火余正煌，所以他說『其實兩個人都沒有抄襲的東西』，他們兩個沒有問題，你的問題最大！老師的問題最大，大家都知道這是學術倫理，未發表而且未定案的論文，怎麼可以拿給另外一個學生呢？這是基本的學術倫理吧？」

「你現在真的是不配做為一個老師！」王鴻薇痛批，「我覺得台大應該清理門戶，不只是林智堅的學術論文抄襲事件，還有陳明通在這裡面角色的扮演，你到底是什麼人？余正煌的指導教授是一個叫李碧涵的老師，李碧涵到現在為止沒有出來講任何話喔！今天你(李碧涵)指導的學生被指涉抄林智堅的論文，請問指導教授怎麼不出來說話呢？而且林智堅也好，陳明通也好，都不去台大的學倫會，一直在外面講，還跑到蔡英文的官邸講，你們這個不是政治操作，什麼是政治操作？大家發現當你們提出的證據愈多，錯誤遇多、破綻遇多，被大家當成笑話看，只是愈描愈黑！」