民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門爭議，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今（31日）發聲明強調，是「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間表示，林智堅必須為自己想要以學術研究的方式，分享自己選舉經驗的初衷，去捍衛自己的清白，「坦白說，我看了於心不忍！」

柯建銘今下午先透過臉書表示，林智堅與余正煌的指導教授陳明通發出了聲明，點出了關鍵的事實，是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。這是這場因選舉而起的風波中，一錘定音的證言，也希望藉由這份聲明讓風波止息，使選舉回到政策的辯論，方為國家人民之福。

4個小時後，柯建銘再度發文「挺堅」，他說，2014年的那場選舉，林智堅用100天的時間贏得了最後勝利，後來被稱為「百日奇蹟」，這不僅是民進黨成立以來少有，也是台灣憲政史上少見的奇蹟。

柯建銘說，林智堅並沒有因此自滿，近8年的新竹市長任內，看著他帶領新竹市府團隊，慢慢的把新竹市變的更美、更好、更有活力，這或許是2014年他僅贏對手一千餘票，2018年則大勝對手四萬多票，連任成功的關鍵。

柯建銘強調，卻沒想到現在，林智堅必須為自己想要以學術研究的方式，分享自己選舉經驗的初衷，去捍衛自己的清白。「坦白說，我看了於心不忍！」希望在今天之後，2022的這場選舉，可以回歸政策的辯論，市政願景的探討，這是自己衷心的期盼。