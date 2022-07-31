6年前，印度婦女安奴（Anu Bansal）擁有2個女兒，卻遲遲生不出男孩，遭冷血丈夫馬諾伊(Manoj Bansal)潑油點燃，現年21歲的女兒想到那時畫面，母親哀號聲響徹雲霄，姊妹倆被鎖在房間無能為力，精神折磨幾乎成為一輩子的陰影。不過父親最後竟辯稱妻子死於自殺，如今拉蒂卡公布「血書」還原真相。

Bulandshahr teen writes letter to UP CM in blood



MEERUT: Two months ago Latika Bansal, a… https://t.co/G43xaQA3Qg pic.twitter.com/cGQK1hJTZE — Afeef Ibn Albra (@RSAliOfficial) August 11, 2016

新德里電視台29日報導，官司經歷6年纏訟，終於還給死者安奴一個公道。2016年印度北方邦，兩名無助的女童被鎖在房間裡，一大清早，看著父親放火燒死自己的妻子，一旁還有其他親戚在場，卻從沒阻止這一切。直到他們打電話向舅舅和阿嬤求助，才將母親送往醫院治療。不幸的是，全身大面積80%燒傷，搶救後仍回天乏術。

據悉安奴結婚後接連產下2個女兒，但是馬諾伊一直想要有個兒子，期間她甚至墮胎5次，還是求「兒」未果，長年遭受丈夫和其他家族成員精神凌虐。

BBC報導指出，這樁案件之所以獲得關注，是因為官司期間，譚雅(Tanya)和拉蒂卡(Latika)兩姊妹用自己的鮮血寫了一封信，內容指控警方擅自竄改罪名，然後寄給首席部長亞達夫（Akhilesh Yadav）。

姊妹倆的律師表示，「我們花了6年1個月又13天伸張正義，出庭超過100次，從未錯過任何機會。這不僅僅是謀殺一個女人，決定孩子性別的人從來不是女性的責任。」