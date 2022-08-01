忘記吃藥是許多人的困擾，想起該服藥時不免猶豫該此刻吃，還是等到下次服藥時間再吃，尤其有多種慢性疾病的長者更需考量服藥間隔。藥師表示，基本上忘記準時吃藥可採「二分之一原則」，也就是以兩次服藥間隔時間的一半為基準，若未超過一半，則可補吃，若超過一半就不建議服藥、留至下次服藥即可。

許多人都有忘記按時服藥的經驗，記憶力較差的長者更易出現此問題。藥師廖偉呈表示，民眾領藥前應先詢問吃藥注意事項，若忘記吃藥、確定可補吃，一般民眾可立即補吃，並將下次服藥時間往後遞延；「但長者常較難記住下次吃藥時間，所以最好在固定時間吃藥。」

廖偉呈表示，若忘記準時吃藥，要補吃藥時，可採「二分之一」原則，即以兩次服藥間隔時間的一半為基準，若未超過一半，可補吃，若超過一半就不建議補吃，例如原為早上8時與下午4時都應服藥，中間間隔8小時，一半就是4小時，如中午12時前想起就可補吃，超過12時就不建議服藥。

廖偉呈提醒，因長者代謝能力較差，有些藥物若無法代謝完成，會有累積問題，所以服藥時間務必依照醫囑，且忌自行增減劑量，例如心血管疾病使用的抗凝血劑，若累積量過多，一旦身體突然出血，恐失血過多，「此外，控制血糖、血壓藥物也需按時服用，以免補吃藥物後致劑量過高，使得血糖或血壓過低，而暈倒受傷。」

若擔心忘記按時服藥，台灣預防保健協會理事長、藥師趙順榮表示，民眾可使用市售的常見藥盒，根據正確的服藥時間及劑量分裝，讓長輩輕鬆又正確的服藥，家屬也較易檢視有無按時服用；「此外，要注意的是，千萬記得不要將原來的藥袋或處方丟棄，一旦發生用藥問題時，才能參考藥袋上的用藥資訊，以便在附近醫療院所就醫供醫師診斷參考。」