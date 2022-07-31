美國最大油商艾克森美孚（ExxonMobil）和對手雪佛龍（Chevron）第二季因汽油價創新高而賺進暴利，前者第二季內平均每秒賺相當於逾6.7萬台幣，後者近4.4萬台幣。

艾克森美孚股價29日大漲4.6％收96.93美元，雪佛龍飆漲8.9％收163.78美元，兩者均創一個半月新高。前者股價今年來累漲58％，後者累漲39％，為道瓊工業平均指數裡表現最強股票之一。

第二季扣除特定項目後艾克森美孚獲利176億美元，較去年同期飆漲273％，雪佛龍年增274％至114億美元。主要是俄烏戰爭刺激石油與汽油價飆漲所致。

按第二季淨利計算，艾克森美孚達179億美元，季內平均每秒獲利2,245.62美元。雪佛龍116億美元，每秒1,462.11美元。以美國人20加侖汽油的加油時間約2分鐘來看，兩大油商在這極短時間內即共賺進逾44萬美元。

通常美國企業獲利創新高時會強調這一點，但兩大油商卻沒在財報提到其獲利創新高，反映在政治與社會抱怨燃料價高漲的氛圍下，油商不敢高調。

總統拜登6月說：「艾克森美孚今年賺的錢比上帝還多。」他要求各大油商增產來降低燃料價格。但艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）解釋能源需求復甦，但公司產能未能滿足需求。

近期油價下滑，紐約西德州原油期貨價每桶跌破100美元。據美國汽車協會（AAA）資料，29日全美汽油價平均每加侖4.26美元，較6月中創新高的5.02美元下跌15％。

能源價格下挫原因之一，是投資人憂慮聯準會為對抗通膨而積極升息，令美國經濟步向衰退而影響需求。

儘管專家對經濟是否陷入衰退有不同看法，但民眾的感受卻像是經濟已衰退。因為高汽油價令物價大漲，是增加民眾悲觀看法的主因。