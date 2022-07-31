英國CBI指物價高漲繼續打擊企業和消費者 22:152022/07/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國工業聯合會（CBI）31日公布迄7月底止三個月的產出平衡指數上升至＋8，高於迄6月底止三個月的＋5，但生活費用飆增壓抑消費者需求，預期指數在未來三個月為零。CBI經濟師Alpesh Paleja指物價高漲繼續打擊企業和消費者。 美F-35等多款戰機停飛 問題大了 華爾街：多項指標顯示 美經濟瀕臨衰退 通膨打擊消費者支出 沃爾瑪調降財測 #CBI #消費者 #三個月 #英國 #物價高漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不滿薪資與工作條件 英國鐵路工人發起罷工 21:182022/07/27 國際 專家傳真－綠碳藍碳固碳好幫手 04:102022/07/27 專題周報 中華車代工 英國百年汽車品牌MG正式登台 17:392022/07/27 財經 沃爾瑪下修獲利預測、消費者信心下滑 美股收低 05:282022/07/27 財經 金研院看世界－NatWest從差點害英國破產 到重建新品牌 04:102022/07/29 專題周報 國內一日遊禁強迫推銷！未經消費者同意兜售最重罰50萬 13:172022/07/29 生活 小坪數、時尚精裝修 興富發兩路並進 04:102022/07/30 財經焦點 金馬影后被爆懷孕飛海外待產 神隱數月近況曝光 17:212022/07/30 娛樂 普丁整慘歐洲！這大國面臨災難性冬季 美媒揭百姓慘況 11:182022/07/28 財經 找總統？! 烏克蘭連署指名就要英相強生 10:412022/07/27 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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