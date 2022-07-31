英國工業聯合會（CBI）31日公布迄7月底止三個月的產出平衡指數上升至＋8，高於迄6月底止三個月的＋5，但生活費用飆增壓抑消費者需求，預期指數在未來三個月為零。CBI經濟師Alpesh Paleja指物價高漲繼續打擊企業和消費者。