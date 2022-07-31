中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）最新數據顯示，2022年上半年，重點統計會員鋼鐵企業利潤總額年減53.6％至人民幣（下同）1,042億元，虧損企業數量增多，虧損規模擴大。專家分析，鋼鐵業遭遇五年來最嚴峻的形勢。

界面新聞報導，大陸工信部前材料司副司長張海登7月29日在中鋼協會議中表示，2022年上半年，受到需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，以及疫情影響，鋼鐵業受到巨大衝擊。原料鐵礦砂價格仍居高不下，成品鋼材價格下跌、庫存大增，鋼企效益明顯下滑，業界呈現需求偏弱、庫存上升、價格下跌、成本上漲等特徵。

大陸於2016年啟動鋼鐵業去產能進程，目標是五年化解1.5億噸以上過剩產能。張海登認為，受到上述負面因素影響，鋼鐵業面臨去產能工作展開以來最為嚴峻的形勢。

中鋼協執行會長何文波在會中表示，第二季，由於大陸突發疫情持續影響，尤其是以上海為主的華東地區，與以北京為首的華北地區，下游主要用鋼行業多項指標衰退，特別是房地產、汽車、工程等鋼材市場需求低於預期。

因應市場變化，各鋼企透過合理安排檢修，使鋼材產量與2021年同期相比繼續下降。大陸國家統計局數據顯示，6月粗鋼產量年減3.3％至9,073萬噸，上半年累計生產粗鋼年減6.5％至5.27億噸。