1名女網友說她的妹妹專科畢業後打工1年，就開始待在家不工作至今17年，平時只會做家事與看小說；今年初父親離世，妹妹失去一直以來最支持她的人崩潰痛哭，而全家人也一直想辦法幫妹妹適應社會，但妹妹始終抗拒工作，讓家人很傷腦筋。

該女網友在Dcard上發文表示，她的妹妹自專科畢業後在外打工1年，之後就一直待在家中，幫忙做家事、在房間讀小說，因為個性較懦弱，平時和陌生人說話就會緊張，只能跟家人正常對話，每天會假裝出門一下，讓鄰居以為有在工作，而家中最疼妹妹的爸爸今年初離世了。

女網友妹妹在家不工作整整17年，今年初父親離世，妹妹失去一直以來最支持她的人，而該女網友也一直想辦法幫妹妹適應社會，但妹妹始終抗拒工作。（翻攝自Dcard）

該女網友說，爸爸在臨終前還給妹妹錢，讓妹妹去買喜歡吃的，而爸爸過世後妹妹崩潰癱坐大哭，她則負責處理一切後事，「可從中知道妹妹真的跟這社會脫節了」，她原本給妹妹相機做網拍，讓妹妹做手工藝賣，妹妹都拒絕，如今父親過世，她無奈不知道該如何說服妹妹，妹妹到現在仍會挑工作。

其他網友紛紛留言「妳妹今年38？沒工作在家17年？沒結婚嗎？有些女生真的不適合工作，嫁人是個方法」、「她可能有點社交恐懼的症狀，建議可以先找心理諮商聊一下」、「大善人欸，家人還幫忙介紹工作」、「那你僱用他，讓他幫你做家事或雜務」、「妳們都放任17年了可見家庭和父母有多失敗，單身好說啦，去當作業員或清潔工、洗碗工，這年頭餓不死的」。