陳美鳳在高雄開唱，驚喜收到小鮮肉獻花。（高雄流行音樂中心提供）

洪榮宏邀謝金晶對唱，熱情在台上脫衣，互動逗趣。（高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀・藍寶石大歌廳」在7月31日於高雄流行音樂中心海音館舉辦第2場演唱會，秀場天后陳美鳳、金曲台語歌王洪榮宏、金曲台語歌王荒山亮、李翊君、龍千玉、蔡小虎、謝金晶等人輪番上台熱唱。66歲的陳美鳳被封為「最美歐巴桑」壓軸登場，她一現身身穿紅白流蘇羽毛套裝，接著換上鮮紅色緊身洋裝，最後瞬間換成火辣比基尼，大秀美胸、長腿，展現滿滿誠意。

陳美鳳一連換5套豔麗秀服，更嗨唱經典〈愛神〉、〈巧合〉、〈熱線你和我〉，笑說：「以前作秀就是邊唱邊脫、這樣才不會無聊。」還有感而發說，出道至今，過去曾因為感情問題心情鬱卒，但也感受到觀眾、媒體很溫暖，也給了好多支持，「我選擇沒說什麼、不開記者會，寧可不說，但我不能說謊」，感謝大家這幾年都很關心她的感情生活，賣關子說，今晚個是很好的時機，「有一個很喜歡我，今天來到現場，這個人是藍心湄介紹的，我介紹給大家認識一下，分享我的小鮮肉，」突然台前出現一位9歲的男孩獻花給陳美鳳。

他分享3歲就認識陳美鳳，還清唱〈繁華攏是夢〉表白，陳美鳳說他是我小情人，「我現在不要求是最好的，但一定要很適合我的」，她隨後邀來好友伍浩哲對唱，在台上看著主辦單位製作的2分多鐘VCR，闡述她出道49年來的所有作品作為畫面敘事，她認為在演藝圈耕耘這麼多年來，總是抱持著「只要當牛，就不怕無犁可拖，用感恩的心，珍惜每一次機會」。

很敬業工作的她，每次的一舉一動都成為鎂光燈焦點，但她自認就是一個普通人，只是每天很認真地工作，並且不怕吃苦，就算當年曾經一天要連趕8場秀，唱到喉嚨嗓子啞了、雙腳也無力，仍咬緊牙根堅持做下去，她謙虛說：「我的表演不一定是最好的，但是我堅持要做到100分。」

陳美鳳憶起當年在秀場後台，時常遇到洪榮宏，2人頗有私交，這次又能同場演出十分開心，洪榮宏也提到，這次演唱會極具巧思打造「雨系列歌單」，接連演唱經典台語歌〈一支小雨傘〉、〈相思雨〉、〈雨那會落不停〉等熱門歌曲，樂於提攜後輩的他，特別與謝金晶合唱〈憂愁的牡丹〉、〈雲中花〉，感謝粉絲一路以來支持。

李翊君久違在高雄開唱，直說很開心能來到高流的舞台演出，心情很雀躍，賣力獻唱〈風中的承諾〉、〈雨蝶〉等夯曲，最後飆唱經典歌〈苦海女神龍〉，熱情邀全場觀眾合唱，瞬間變成大型KTV，氣氛嗨翻。