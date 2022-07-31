三家純網銀之一的將來銀行，中華信評最新檢視其營運狀況，認為與國內銀行業的平均水準有較大的差距，反映出未來二年該行仍處於有限的營運規模，其資產規模在及至2024年底前在國內整體銀行業中的占比仍屬偏小，業務分散性將稍低於國內銀行業的平均水準。

中華信評主辦分析師范維華指出，依據標普全球評級的「銀行業國家風險評估」(BICRA) 報告及其基準，對於僅在台灣本地營運的銀行業者而言，目前的基準為標普全球評級「bbb」等級，而將來銀行未來2至3年期間大多數的業務將在台灣營運。

將來銀行為金管會於2019年中核准設立的三家純網銀業者之一。主要股東有中華電信(41.9％)、兆豐銀行(25.1％)、新光人壽保險(10％)、全聯福利中心(9.9％)以及凱基銀行(7％)；實收資本額為新台幣1百億元。中華信評預估，未來兩年將來銀行的資本水準將逐漸耗用期初資本，並產生營運虧損。

中華信評估計，將來銀行的風險調整後資本(RAC)在2022年12月時約51.2％，在2024年之前將經歷非常高的業務成長並產生營運虧損，RAC則將維持在高於15％的水準。

范維華分析，有鑑於將來銀行的營運規模有限、且初期營運費用偏高，銀行獲利能力在近2年期間將低於國內銀行業的平均水準，該行可能需要經過「數年」的時間，方能達到較佳的經濟規模並轉虧為盈。至於「數年」的估算，中華信評提醒，主要缺乏時間累計的行業景氣循環、授信資產品質變動的歷史資料，無法精確估算。

純網銀在亞太市場的發展進度，各有各的優勢與狀況，像將來銀行的主要股東，包括中華電信與全聯福利中心，在台灣均擁有強健的客戶基礎，可以在此基礎上尋找新客戶，中華信評認為，應能在該行營運初期階段，多少協助提供穩定成長的業務流量。