美國能源部 (DOE) 發布了愛達荷州國家實驗室 (INL)的鈉冷快中子反應爐，最終環境影響報告 (FEIS)，接下來就要交給國會審理。如果得到國會的批准，這座多功能試驗爐（VTR），將成為近三十年來，美國再一次可運轉的快中子試驗爐。

世界核能新聞(WNN)報導， VTR計劃是由美國能源部於2018年啟動，匯集了美國國家實驗室、各個頂尖大學和核能工業合作夥伴的專家團隊。該反應爐將用於提供快中子源，用於測試和評估核燃料、材料、感測器和儀器，以支持先進反應爐技術的發展。美國能源部表示，目前只有俄羅斯具備同等的測試能力。

VTR實驗爐是一座300百萬瓦功率的池式鈉冷反應爐，採用源於 GE日立核能集團(GE Hitachi Nuclear Energy)的「稜鏡」(PRISM)小型模組式反應爐，全名：小型創新模組式反應器(Power Reactor Innovative Small Module)，它採用鈾-鈽-鋯金屬燃料。

VTR實驗爐可研究如何縮短開發核燃料、材料、儀器和傳感器所需的時間。美國能源部表示，此類研究有助於延長反應爐核心壽命、提高燃料性能，甚至研究加速聚變材料。

美國核能辧公室(Office of Nuclear Energy)助理部長凱瑟琳赫夫( Kathryn Huff)說：「重新將快中子實驗帶回美國，是我們向未來無碳經濟的重要投資與研發，現在我們已經完成了重要一步，期待國會合作，期望有一天使 VTR 成為現實。 」