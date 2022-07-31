台中麗寶賽車場火燒車意外，140萬杜卡迪重機外部起火燒到焦黑。

台中市麗寶塞到場今(31)日下午舉辦1場重機比賽，才剛比賽第1圈，就發生疑似2輛發生重機追撞，導致1騎士自摔，讓有「重機界法拉利」之稱的140萬元杜卡迪重機，油箱破裂、油料外流起火燃燒，所幸50歲受傷騎士意識清楚，其右側肢體擦傷送醫救治。

今(31)日下午於台中麗寶賽車場舉辦1場「菇菇賽道日」重機比賽，然而，比賽才剛進行第1圈比賽，就發生疑似2輛重機追撞意外，也造成1輛有「重機界法拉利」美稱的140萬元杜卡迪限量重機遭燒毀，一旁目擊這場重機燒起來意外的工作人員，直呼「才第一圈」。

台中麗寶賽車場火燒車意外，140萬杜卡迪重機外部起火燒到焦黑。（讀者提供）

據悉，賽道上2輛重機疑似追撞，導致騎乘百萬杜卡迪的重機騎士自摔，造成油箱破裂，油料外洩後造成起火，整輛重機就在賽道上先是冒出濃煙，不久後，重機便開始起火燃燒，所幸，賽道上工作人員趕緊報警，且提滅火器先行滅火，百萬杜卡迪已燒成焦黑，部份機車車桿都被燒到融化變形；50歲受傷男子也在救護人員的協助下送醫，該騎士右側肢體擦傷，意識清楚，被送往大甲李綜合醫院就醫。