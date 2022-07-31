民進黨台北市長參選人陳時中近日公布競選主視覺，被國民黨前立委蔡正元在臉書狂酸，指陳時中自吹自擂說他的主視覺是「把事做好」的意象，不過，一位大師級設計師直接判定是「喝醉的老人在路邊尿尿」，蔡酸陳可領老人年金、愛跑攤喝酒、防疫卻留下爛攤子，「就像路邊尿尿一樣不負責任」。而網民看了則酸「像掉了選票」。

蔡正元今(31日)在臉書發文表示，「陳時中公布主視覺，自吹自擂說，『把事做好』的意象。花500億元買高端疫苗，讓小吃店投標快篩劑，台灣人口比上海少140萬人，新冠染疫死亡比上海多了7400人，這叫『把事做好』？」

「陳時中的主視覺意象倒是很誠實，被一位大師級的設計界名人，一眼就判定這個意象是『喝醉的老人在路邊尿尿』；陳時中年紀已可領老人年金，又愛跑攤喝酒，做起事來像喝醉胡亂扯，留下500億元高端疫苗的爛攤子，就像路邊尿尿一樣不負責任。」

對此，陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤表示，這樣的選舉文化實在不樂見，就像陳時中曾說的，「粗鄙的言論不回應」。陳時中今被問到競選主視覺遭批評，他回應，「我不評論這種太過於粗鄙的評論」、「在選舉期間用太粗鄙的評論，其實大可不必啦，真的不需要這樣子」。

而PTT鄉民看到這則新聞則說：「說你粗鄙就粗鄙，是不是粗鄙我陳時中說了算」、「Duck不必」、「他只會這句？被抓包被酸被罵全都跳針這句」、「除了duck不必有沒有別句？很膩」、「齁齁齁」、「沒梗了，可憐」、「那個圖看起來像掉了什麼東西，掉了選票的感覺」、「問我政見也是duck不必啦」、「沒有人覺得那個logo像是不舉嗎」、「這個廁所主視覺他想用就用啊！」、「這個主視覺很爛～儘量用啊」、「腦袋掉了」。

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