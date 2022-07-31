民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文及新竹棒球場爭議，台北市長柯文哲質疑，新竹球場最大問題是為什麼要花12億，痛批竹市府「花錢不要太過分」。媒體人吳子嘉預測林智堅「不可能」選上桃園市長；國民黨台北市議員徐巧芯則透露，聽說前幾天有做一份民調，林智堅已經輸了，民進黨桃園市議員則都掉出安全名單。

吳子嘉31日在《董事長開講》網路節目中表示，柯文哲說新竹棒球場花12億太離譜了。徐巧芯表示，真的太離譜了，林智堅要做球場去日本考察的時候，卻關心兒童遊憩區的設施，整個球場這個不看那個不看，就是看溜滑梯；她不禁酸說，「公園堅」回去蓋公園嘛，這才是他關心的事情，他特別關注兒童遊憩區的設施，把球場搞成公園。吳子嘉覺得，這是草包的想法。

吳子嘉認為，桃園市長鄭文燦可能要選總統，林智堅若是當選桃園市長，以後萬一當上總統，恐怖不恐怖？徐巧芯回應，真的很可怕。

有網友問到，林智堅會不會最後還是選上桃園市長？吳子嘉認為，不可能，這怎麼可能。徐巧芯則透露，「聽說我們這邊的資訊，前幾天有做一份民調，林智堅已經輸了，他輸就算了，可能小輸，桃園的議員，國民黨現任議員全部在安全名單，民進黨都掉出去」。