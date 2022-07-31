炎炎夏日天氣熱，許多人為了消暑都會喝飲料，不過一名網友日前喝飲料時，突然看到抽獎活動寫著「中獎秘訣再買一瓶」8字，心頭的那把無名火反而突然燒起來。許多網友看了之後，也紛紛分享自己的經驗。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，熱熱的天，喝瓶飲料是件令人非常開心的事，「直到我看到了這串字⋯」；仔細一看，原來是飲料品牌推出抽獎活動，而原PO飲料的密封口正好寫著「中獎秘訣再買一瓶」，讓他直呼根本是在嗆他，「看了更火」。

一名網友分享飲料封藏的字串，原來是「中獎秘訣再買一瓶」。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛笑說「不能認輸」、「再買一瓶沒中的話可以吉它詐欺了…」、「買兩瓶跟它拼了」、「嗆爆」、「是很靠X～但是很實在」、「誓死不被嗆，再去買一瓶，買到中為止」、「再一瓶，更清涼，退肚內火」、「嗆蝦小啦！老子馬上再買一瓶！」。

另外也有人分享，該飲料除了「中獎秘訣再買一瓶」以外，還有「集字活動：『中』」、「集字活動『呀』」等字句；根據活動官網，獎品除了可以「獎金金額」抽獎金、禮券外，也可以集滿「天」、「呀」、「中」、「頭」、「獎」、「了」6字兌換66666元現金，「天」、「呀」、「中」、「獎」、「了」兌換500元禮券，「中」、「獎」、「了」兌換100元禮券。