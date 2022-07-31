今天U12世界盃少棒賽繼續開戰，一共進行了5場比賽，日本以1：3輸韓國、美國10：0扣倒多明尼加、巴拿馬10：0勝義大利、中華隊3：1勝墨西哥，而昨天擊退中華隊的委內瑞拉再次展現兇猛火力，以25：0誇張比數完封南非，全場狂掃23支安打，並僅讓對手全隊敲出1支安打，以3勝0敗穩居A組龍頭。

今天說是「國際殺戮日」一點也不為過，5場比賽就出現3場大比數完封，但相較於美國、巴拿馬各自以10分扣倒對手，委內瑞拉更加慘忍，直接掃下25分用4局結束比賽，其中2局猛轟16分之多，3局追加7分，真的毫不留情。第4棒托瑞斯(Samuel Torres)4打數都敲出安打還轟出2分炮，一人就攻下6分打點。

而委內瑞拉先發投手費古洛亞(Sebastian Figueroa)完全不給南非機會，花43球主投3局無失分，僅被敲1安打、狂飆7次三振，4局後援基里諾斯接手(Jesus Chirinos)沒被敲安，由於他們達成4局15分差提前結束比賽條件，終場就以25：0拿下勝利，目前以3勝0敗穩居A組龍頭，暫時領先第2的墨西哥和中華隊。