一段感情走向終點的原因有很多，可能是雙方價值觀不合，也可能是一方遇到更適合自己的人，果斷放棄舊情人，《搜狐網》運勢專欄就分享，雙子座、射手座、獅子座的女生喜歡追求新鮮感，相較其他星座更容易移情別戀。

▍雙子座

雙子座女生的性格多變，並不像外表這麼乖巧，而且她們喜歡追求新鮮感和刺激感，如果伴侶沒有辦法滿足自己，就容易移情別戀，而且雙子座女生不會輕易讓別人看穿自己的內心想法，因此儘管你站在她們身邊，你也無法察覺她們心裡正在想著誰。

就如星座名字一樣，她們有兩個精神思想，有時候就連她們自己也不知道，自己真正要的到底是什麼、喜歡的男生到底是什麼樣的，所以她們非常容易喜歡上不同個性的男生，變心速度極快。

▍射手座

射手座女生容易被與自己志同道合的人吸引，這也是她們會變心的原因，如果射手座女生看到異性身上有著讓人欣賞的特質，她們就會想要去擁有、去探索、去突破，直到最後完全移情別戀，而且射手座女生本來就喜歡追求自由、追求刺激，對於一成不變的感情，她們也會厭煩，當日子過於平淡，她們就會覺得無趣，想要出去追求新鮮的事物。

射手座女生在感情中比較自我，有時候明明知道在感情中喜歡上別的男生是錯的，但是明知道是錯的，她們也不會回頭，一旦移情別戀了，就沒人能夠勸得動她們。

▍獅子座

獅子座女生雷厲風行，走到哪裡都是焦點，而且她們天生有種領導力，在工作上表現非常突出，因此深受男生青睞，身邊更不缺乏追求者。不過也因為追求者眾多，且每個人的個性也都不同，激起了獅子座女生想挑戰的慾望，所以獅子座女生很容易喜歡上不同類型的男生，想要她們專一是不太可能的。

獅子座女生敢愛敢恨，對愛情並不會特別忠誠，只要遇到其他更優秀、更適合自己的人，就會毫不猶豫的選擇後者，因此獅子座女生比較容易移情別戀。