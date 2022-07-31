新竹市前市長林智堅代表民進黨投入桃園市長選戰，卻身陷論文抄襲與新竹球場雙風暴爭議，原稍微領先藍營對手張善政的形勢，目前不太樂觀，黨內甚至傳出「換堅」否則「一屍五命」等風聲。PTT卻有網友透露，老一輩桃園人仍看好林智堅當選，鄉民也各自分析在地父老的想法，引發熱議。

有網友今(31日)在PTT八卦板發文問卦，標題為「我爸說治肩（林智堅）一定當選」，內文提到，「在選戰如火如荼的現在，我爸自稱深綠，真的不是假的，我剛在客廳跟他相遇，他突然跟我說，治肩的論文是抄的沒關係，重要的是『他會做事！國小畢業也沒關係！』我本來想跟他說新竹棒球場的事，但想想死忠的應該聽不進去，請問大家覺得治肩會當選嗎？謝謝」。

該文立時引發鄉民熱議，「我想聽死忠怎麼護航新竹球場（原PO回：他剛剛說，這要是真的檢調早就上門了，死忠的相信正腐耶）」、「會上」、「那你爸幹嘛叫你唸書？（回：好問題）」、「肯定要贏的，你省省力氣吧」、「現實的風向已經變了（回：死忠的風向至始至終都沒變）」。

有鄉民指出關鍵：「裴洛西來台，對岸射飛彈，抗中保台的神主牌再端出來，治肩當選也是有可能的」、「會做事？新竹市人笑而不語」、「這種信，就像另一群老一輩信KMT一樣熟悉」、「難道你要投國民黨嗎？一招歸位」、「一個人要承認自己支持錯誤的人是很難的」、「我相信會當選，因為八卦板一直都是反指標」、「我媽三劑高端人都棄暗投明了」、「很難說，民進黨的支持者連是非黑白都不管，真的有機會」。

還有人點出在地父老的思路：「桃園老人真的是死忠的，鐵板一塊」、「老一輩都重視能力，而不是學歷」、「桃園靠山一塊是恨塔綠斑恨得要死，但靠海的很多死忠」、「是非不重要，台灣選民的智商才是關鍵OK」、「會啊，證明台灣人智商」。