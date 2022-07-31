電視節目因為有長度限制，所以有些花絮片段會被傳到網路，近日節目《綜藝3國智》安排輸家藝人睡沒冷氣的帳篷，攝影機還會錄下他們脫衣、睡覺的畫面，接著傳到YouTube頻道，一刀未剪的11小時影片全曝光，鯰魚還爆料「宅男女神」大元沒穿內衣。

暑假來臨，《綜藝3國智》也推出「校外教學」的暑期企劃，8名藝人睡前進行睡袋走路比賽，贏的組別可以住進豪華Villa，輸家要睡在沒冷氣的帳篷，經過激烈的比賽，花花（張嘉雲）、大元（林艾璇）、哈孝遠、鯰魚（林建予）落敗，分成男、女兩組各自睡在2個帳篷內。

值得注意的是，節目播到一半，畫面出現QRCode訊息，原來製作單位將哈孝遠、鯰魚睡在帳篷裡的11小時影片，傳到YouTube頻道，命名為「11小時帳篷實錄 一刀未剪禁播版」，畫面中，哈孝遠、鯰魚一度不想面對現實，因為天氣炎熱又沒有冷氣，身體狂冒汗，覺得沒辦法睡著，等到情緒冷靜時，兩人終於甘願睡帳篷，鯰魚開玩笑稱：「想跟大元睡」，還加碼爆料：「大元剛說她沒穿內衣，我想過去！哈哈哈哈哈！」，接著隔空喊話：「大元妳內衣穿了嗎？」

而哈孝遠將上衣脫掉，直接打赤膊躺平睡，與鯰魚睡到翻身、打呼的過程都被錄成11小時的影片，並上傳到YouTube頻道，內容果真是一刀未剪，逗樂許多網友，紛紛留言：「太好笑了啦 ，竟然真的是11小時的實境秀」、「第一次看到綜藝節目，一個片段實境秀，有11小時的長度出現」、「小哈打呼會全身震動欸 哈哈哈哈」、「我要看大元睡覺」。

身為贏家之一的張立東，在IG限時動態PO「天堂與地獄住宿的連線」，畫面中，大元睡在悶熱帳篷，張立東躺在有冷氣的高級Villa內，笑稱：「我是舒服，她是模糊」，而大元昨（30日）也在IG限時動態轉發該則，害羞地表示：「竟然有這種私密照」。