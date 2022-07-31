不少長輩在家無事閒閒，會找些外快加減賺！就有1男子出賣阿公摺蓮花看片的照片，他發現阿公手摺著蓮花，但眼睛卻看著YouTube「正妹刺青」影片，由於影片中正妹半裸酥胸接受刺青，阿公非常認真的邊看影片邊摺蓮花，讓他不禁大嘆「阿公這樣母湯，摺蓮花時不是應該要正經一點嗎」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張阿公摺蓮花照片，他表示看到阿公在看YouTube影片，心裡有個念頭，想和阿公說「你這樣母湯」，摺蓮花是嚴肅的事情，不是應該要正經一點嗎！

男子出賣阿公在摺蓮花時的狀況，還笑虧阿公邊摺蓮花邊看正妹在接受刺青影片，有些母湯。（翻攝自爆廢公社二館）

從原PO傳的照片可見，原PO阿公上半身打赤膊，手摺著蓮花，並看著螢幕內YouTube影片，正在播放著一名正妹，正在接受刺青的過程，由於該正妹刺青的位置正好胸部的部位，因此也可看見正妹衣服穿得比較輕便，露出半裸酥胸，好讓刺青師方便作業。

照片一出，網友紛紛留言表示「酒肉穿腸肚，佛祖心中留」、「這樣手認真，眼睛也認真，不錯」、「外表嚴肅，內心輕鬆」、「阿公看透人生了，一切皆空」、「阿公需要刺激才不會睡著」、「眼睛都快鑽進螢幕了，這還不夠認真」、「是你修鍊不夠，看在眼裏，進不了心裡」、「阿公只是在看刺青啊！腦中想著學刺青不錯，過陣子就創業了」。