越南性感DJ Jenny Yến有一張神似女星Angelababy的明星臉，被網友譽為「越南Angelababy」，更有凹凸有致的魔鬼身材，每次在社群曬出美照都勾走不少男粉絲的心；日前她曬出一組身穿高衩泳衣的照片，V領設計露出大片雪白雙球，下半身僅遮住三角洲部位，化身性感女神。

Jenny除了DJ工作，她還會擔任模特，時常會在網路上分享辣照放送福利，她過去拍攝半裸上空照，只用頭髮遮住兩點，火辣程度震驚全網，在Instagram擁有97.5萬人追蹤，近日她釋出一組照片，Jenny穿著黑色高衩泳裝，奶茶色的長髮披散在胸前，雪白肌膚和精緻五官讓她美得像洋娃娃，並露出胸前渾圓曲線，雙峰側看更加驚人，加上高衩設計露出肉感蜜桃臀，S曲線十分明顯，火辣指數破表。

相貌甜美的她被邀請出席電影發布會，Jenny將奶茶灰長髮綁成高馬尾，一襲羽毛造型小禮服展現優雅氣質，她開心在電影發布會上與背景版留下合影，更與一眾主演在紅毯合照，一雙逆天大長腿不輸任何女明星，Jenny寫下電影名稱和這身造型的設計師，讓許多粉絲留言：「好美」、「禮服很好看！」、「美麗動人」、「我的老婆！」不過也有網友注意到，Jenny的皮膚和其他女星相比有些黑，在紅毯上更加明顯，直問：「妳的腳怎麼這麼黑？」

除了性感服裝，Jenny平時也會穿著學生制服上街，似乎想重返學生時光，被網友稱讚看起來既可愛又性感。