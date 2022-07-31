台股領頭羊法說旺季持續開跑，IC設計龍頭聯發科（2454）最新公布第三季財測約略符合市場預期，並下修今年營收成長預估，會後內外資多空持續分邊站隊，樂觀派如：高盛、摩根士丹利證券等認為壞消息已過，保守派的摩根大通、凱基投顧則示警持續留意庫存調整。

聯發科在法說會上釋出因市場不確定性增加，預期本波庫存調整潮將延續至少二至三個季度，意即庫存調整將可能要到明年首季，看法比起過去來得保守，讓不少內外資研究機構不敢掉以輕心。

摩根大通證券指出，聯發科下修全年營收成長，以及庫存調整說法，大致在市場的預料之中，但市場依舊擔憂需求疲弱，對供應鏈在二、三季內有效清理庫存的信心程度不高，目前看來，除非要等到庫存清理進度或大陸市場終端需求趨於明朗，因缺乏新品循環加持，對聯發科採中性觀點，研判股價未來幾季可能在600～800元之間遊走。

凱基投顧提出，不只聯發科下修，競爭對手高通也因全球中低階智慧機需求較弱，導致第三季展望較遜色。考量聯發科在容易受通膨與總經影響中低階市場市占最高，加上僅少數機種採用聯發科高階或旗艦的天璣8000、9000系列產品，行動業務缺乏成長動能；凱基投顧賦予聯發科股價預期僅530元，為市場最低。

樂觀派外資對聯發科維持正面觀點，整體而言，股價預期多介於800～1,000元間。

大和資本證券認為，同步考量聯發科財報與財測展望，智慧機供應鏈進入庫存調整期，研判聯發科進入連續三季的獲利下降循環，然評估時間不會更長，也不至於傷害到聯發科長期結構性增長題材，何況目前評價有吸引力，建議旗下客戶可以趁股價走弱時買進，然也強調，買進之後還需要一點耐心等待。