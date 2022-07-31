蘋果最新一季財報出爐，營收、獲利雙雙超越市場預期，隨新iPhone進入備貨緊鑼密鼓期，法人看好，iPhone占營收比重高的股王大立光（3008）攻勢再起，挾蘋果財報佳音，可望持續表態，帶領供應鏈點燃台股8月士氣。

蘋果下半年即將推出新款iPhone、Macbook等新品，展望第三季，統一投顧認為，蘋果產品受惠供應鏈舒緩，預期第三季營收將持續增長，其中，iPhone14 Pro系列鏡頭規格升級顯著，亦將推升iPhone銷售動能，下半年新品效應值得期待，尤其台系供應鏈領頭羊大立光受惠程度高，若股價積極表態，就會帶起整體供應鏈表現，進一步激勵台股士氣，指數步步墊高並非無基之彈。

外資估算，光學鏡頭龍頭大立光來自iPhone營收比重高達40～45％，為純正iPhone受惠股，大立光股價7月29日反應蘋果財報亮眼，強漲半根停板以上，終場收2,090元、站回2,000元大關，呼應外資圈正在集結的正向觀點，包括：大和資本、里昂、瑞信、花旗環球、摩根士丹利、巴黎證券，皆為大立光多頭派，最高股價預期上看2,600元。

法人指出，雖然Android智慧機持續庫存調整，但通膨對蘋果高階產品影響性較低，看好iPhone 14改款仍能帶動買氣。由於蘋果今年提高iPhone 14 Pro系列出貨比重，有利大立光高階鏡頭出貨，加上高毛利的8P產品也集中在下半年出貨，推算下半年營收、毛利率將優於上半年。