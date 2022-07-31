近期不少台灣民眾遭誘騙至柬埔寨工作，被迫加入詐團、限制人身自由甚至被販運，有網友轉PO大陸論壇流出的對話紀錄，指2名台灣男子被朋友「介紹」到柬埔寨當銀行業務，沒想到一下飛機就被賣到西港，甚至出現2人的護照畫面，贖金1人就要2.2萬美金。

柬埔寨詐騙案引起網友關注，一名網友今（31）日在PTT八卦板轉發大陸波菜論壇流出的對話紀錄，內容指出有2名台灣男子被朋友「介紹」到柬埔寨當銀行業務，沒想到一下機就被賣到西港，在路上就被公開標價販售，贖金1人2.2萬美金，被扣的護照也曝光，讓原PO好奇「這兩人還回得來？」

大陸論壇流出求救對話內容，表明2名台灣人被朋友「介紹」去柬埔寨當銀行業務，但一下機就被賣到西港。（圖／翻攝PTT）

大陸論壇流出疑似犯罪集團對話內容，曝光2台人護照畫面喊價。（圖／翻攝PTT）

貼文引起網友熱議，「這該誰管，國安局、外交部、警察局？」、「自主應變，政府管不到」、「全黨救一人，你不是那人」、「中華民國護照，這應該不是假的了」、「希望新聞媒體多報導，政府多正視」、「台灣人不被人騙機率是0」、「台資銀行在柬並不少喔，已經無所不用其極的騙&綁票了，台灣肥羊被盯上了吧」。

也有人悲觀表示，「付錢人也救不回來」、「重點是錢給了，也不一定會放人」、「台灣豬60萬，大陸豬20萬？」、「贖金不出，有可能賣器官」、「到底是有多蠢才會去啊？」、「先要贖金，要不到就賣去當奴工」、「只能說最近有新聞在報導，台灣人別再被騙了」。