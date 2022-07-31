2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，今天（31日）進行第二循環第四輪，再度來到新北輔大足球場，地主隊航源FC火力全開，上半場三度頭槌「頂」破AC Taipei大門，儘管下半場無任何進球，且遭對手強力反撲，仍一一化解危機，終場3比0獲勝，重要的3分積分進帳。

回到自家比賽，航源在場上行雲流水，開賽不過5分鐘，安藤竣哉旋即頭槌破門，14分鐘後又從左邊路助攻朱益成頂進團隊第二顆球。AC Taipei試圖反擊，守門大將片田謙臣多次奮力撲接，一度因腹部遭踢倒地不起，所幸無大礙。

但第39分鐘航源FC又獲角球機會，楊佳宝頭槌打到門樑下方，反彈進網，這一球攻進後對AC Taipei來說，又增加追分困難，李宗陽兩次往禁區攻擊，可惜一次遭撥出，一次衝出底線。

換到下半場，AC Taipei帶起反攻氣勢，打得比上半場來得強勢，卻始終欠缺臨門一腳。

「我們其實整場都有很多機會，但都沒有把握住，對方也的確是比我們強。」AC Taipei總教練陳信安認為，面對防守能力很強的航源FC，落後3顆球數不容易追上，但球員們還是在下半場壓上去打，盡全力去搶分，還是給予子弟兵鼓勵。

由於下周航源FC將對上目前排名第1的台灣電力，航源FC總教練洪慶懷希望讓主力球員多做輪替，不要累積太多疲勞，下半場換上許多年輕球員磨練，「也許是經驗上比較不足，所以他們會不敢上前壓迫，這是要改善的地方，但就是多讓他們去感受比賽強度，以後才能有更好的經驗累積。」