近期發表在醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》的研究顛覆以往人們對維他命D的印象，稱如果你是健康的中、老年人，沒有任何骨骼疾病或是缺乏維他命D會有的症狀，如骨軟化、骨質疏鬆、肌無力等，那麼其實不需要額外補充來保護。

據美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，這是號稱全美規模最大、耗時最久的實驗，來自50州、共25,871名受試者參與。結果表明，與服用安慰劑(即一種假藥丸，用來對照新藥組的療效，患者可能因此相信他們得到治療)的人相比，每日攝取2,000 (IU) 維他命D的人，對於降低骨盆、髖關節、手腕骨折發生率沒有顯著效果。

國家衛生院(NIH)數據指出，建議69歲以下的成年人每日攝取600 (IU)的維生素D；70歲(含)以上的長者則增加至每日800 (IU)的劑量。

哈佛醫學院教授、同時也是主導該研究的負責人梅麗爾·勒博夫（Meryl LeBoff）表示，「研究效度非常準確，若有維他命D缺乏症的人無法從中獲益，因此研究不支持那些骨質疏鬆症的患者，以及療養院的老年人，因為日曬是一種讓身體合成維生素D的方式，但環境因素使他們長期待在室內。」

維生素D是一種脂溶性維他命，事實上，它的存在幫助腸道吸收鈣，否則身體無法主動進行。想像它猶如防護罩，能夠提升免疫功能、腦細胞活動以及肌肉方面的機能。專家建議可以從每日飲食獲得足夠的維他命D，像是雞蛋、乳酪、鮭魚、旗魚等食物。