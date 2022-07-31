炎熱的夏日，連晚間騎著機車在路上都覺得熱！有正妹就拍下清涼養眼照片分享給網友，照片中有位穿著薄紗短裙的女生，騎在台北市市民大道上，由於該薄紗女穿著清涼，不僅露出一雙細白長腿，還可看見薄紗女的「丁字褲」，在機車大燈照射下若隱若現；網友一見照片也稱讚「台灣最美的風景，不是叫假的」。

一名正妹在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張路上騎車的照片，照片中可見，拍攝地點位於台北市市民大道與承德路一段路口前，於晚間時間，一群機車騎士停等在市民大道上紅綠燈前。

然而，有名女子在一群機車陣中非常吸睛，她穿著黑色露肩薄紗短裙，在機車的燈光照射下，她穿的黑色丁字褲若隱若現，並且細白雙腿，腳踩著性感高跟鞋，也讓停在她身後的機車騎士目不轉睛；原PO也在貼文寫下「好熱」。

一名薄紗妹因為穿著清涼，還隱隱約約露出「黑色小丁」，引起網友暴動。（翻攝自臉書路上觀察學院）

照片一出，網友紛紛留言表示「她可能剛要去上班」、「下班就不累了，她可能要去上班」、「我以後要常去承德路一段置板凳了」、「好有勇氣敢穿成這樣」、「謝謝分享，祝樓主一生平安」、「透清涼」、「哇！好辣！好透！」、「好害羞喔」、「台灣最美的風景，不是叫假的」。