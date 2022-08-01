黃嫌車上搜出4把開山刀。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區昨晚10時許，一名男子腹、背遭砍。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區昨（30）日晚間10時許，一名男子腹、背遭砍，兇嫌逃之夭夭，警方徹夜偵辦，24小時內便順利逮獲2名兇嫌，確認雙方在買賣笑氣鋼瓶時發生口角糾紛，成為犯案動機，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

新店警方昨晚10時56分獲報，新店區寶橋路235巷的汽車旅館外有人被砍，到場後發現35歲的陳姓男子腹、背共受4處刀傷，且大量出血，所幸後續送往新店耕莘醫院救治，並無生命危險。

警方調查，陳男當時駕車載著8支鋼瓶，和21歲黃姓男子相約汽車旅館外進行交易，雙方談話時爆發口角衝突，和黃男一同赴約的21歲王姓男子先控制車上陳男，黃男再朝陳男連砍4刀，現場留下大片血跡，黃、王見情況不對，飛車逃離。

警方指出，專案小組根據陳男所述案發經過，擴大調閱監視器，徹夜偵辦，鎖定兇嫌身分，向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准後，於今晚6時許將黃、王2嫌逮捕到案。

警方表示，黃嫌持刀傷人，依殺人未遂罪嫌拘提、解送地檢偵辦，共犯王嫌僅負責控制行動，則予以函送偵辦；另外，雖黃嫌供稱，已把犯案刀械拋至不明橋下，無法尋獲，但警方在他租來的汽車上搜出4把開山刀，這部分將另依社維法函請裁罰。

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