春秋時期有個叫孫陽的人，由於他善於相馬，人們便稱他為伯樂。有一天，伯樂看到一匹馬拉著鹽車吃力地行走。當伯樂走近時，馬突然昂起頭大聲嘶鳴，伯樂立即判斷出這是一匹世間罕見的千里馬。

這個故事很可能不僅僅是傳說，而是真實發生的事情。伯樂的相馬術，究竟是怎麼做到的？牠在今天可能有一個更加時髦的名字─大數據。

我們先說一個當代伯樂的故事。

2013年的夏天，紐約東部一家公司照例要拍賣一些馬，在這次拍賣會上總共有152匹周歲馬要拍賣。在這些馬中，有一匹紅褐色的馬，牠比一般的馬體型大一些，有著黑色的鬃毛，因為牠還沒有名字，人們便用85號來指代牠。

85號的主人是埃及啤酒大亨艾哈邁德‧紮耶特，他來到紐約的目的是想賣掉這匹馬，同時再買幾匹。85號的外觀有一些問題，例如牠的腳踝處有一些畫痕，一些買家擔心牠受過傷。

和所有富有的馬主一樣，紮耶特聘請了專家團隊來幫助他選馬。不過這次他聘請的是一家不知名的小公司，公司的負責人傑夫‧塞德不是一個傳統的賽馬界行家，而是一個畢業於哈佛大學的數據怪才。

塞德的團隊仔細研究了所有將要拍賣的馬匹，最後給出了一個建議：絕對不能賣掉85號馬。塞德說：「就算賣掉你的房子，也別賣掉這匹馬。85號不僅是這次拍賣中最棒的馬，還是全年拍賣的1萬匹馬中最好的，甚至還可能是近10年來最好的馬。」

在塞德的眼中，85號就是傳說中的千里馬。

紮耶特聽從了賽德的建議，還給85號取了一個響亮的名字「美國法老王」。

事實證明塞德沒有看錯。18個月後，85號成了30年來首個國際賽馬大賽的三冠王。

塞德是如何成為當代伯樂的呢？他的方法和傳統的相馬方法不同，他只對數據感興趣，他測量了賽馬的各種屬性數據，分析其中哪些與牠們的表現相關。

他曾經測量過馬的鼻孔大小，給馬做心電圖，檢查牠們的心臟，還測量馬腿的肌肉率。總之，塞德對馬的一切數據都感興趣。

那麼發現85號是神駿的終極祕密又是什麼？塞德並沒有隱瞞，他說：「賽馬的左心室越大，牠在比賽中的成績就越好。」85號馬的所有重要器官，包括心臟和脾臟都大得異乎尋常。一匹馬如果單單左心室很大，其他器官都很小，便很可能是患有疾病的徵兆，而85號所有的關鍵器官都高於平均水平，左心室尤其大，由此塞德斷定，85號是數十年難遇、百萬中挑一的好馬。

春秋時期的伯樂可能同樣透過類似的數據技術來挑選千里馬，而這個大數據就是他的個人經驗。伯樂一定觀察過成千上萬匹馬，他一定比較過所有良馬的外觀、毛色、步態、嘶鳴，各種數據都存在他的心中，所以當他遇到那匹拉鹽車的馬，看到牠的步態、觀察牠的體型、細聽牠的嘶鳴後，立刻和自己記憶中龐大的數據庫進行比對，由此斷定眼前這匹就是千里馬。

(鈴鐺／摘自《深圳商報》2021年4月4日，圖／邱炯)

本文作者:岑嵘

(本文摘自《讀者雜誌08月號》)