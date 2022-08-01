經過上半年狂風暴雨般大肅殺，進入下半年的第一個月，全球股市在多空交戰中，正試圖努力站穩腳步，七月已近尾聲，美國股市都出現拉升的走勢，其中道瓊指數上漲三．二％，標普漲三．五八％，Nasdaq上漲四．八四％，費城半導體指數上漲八．七一％，美股進行反彈，且都挑戰季線。

相對台股略顯弱勢，到二十六日為止，台股仍小跌○．一三％，台股離季線仍有一段距離，國安基金在七月十二日台股大跌三八九．九一當天，加權指數跌破一萬四千點，最低殺到一三九二八．六六之際，宣布進場護盤，次日，台股大漲三七四．○六，在國安基金助力下，加權指數來到一四九九六．二四，距離一萬五千點只有臨門一腳。

台積電是台股彈升大功臣

這段千點彈升旅程，其實是台積電貢獻的，這次台積電的彈升與美國費城半導體有關，經過一場大殺戮，今年上半年費半指數狂殺一六八一．四八，最大跌幅達四一．三％，今年上半年下跌三五．二％，是全球最慘烈的市場，台股以半導體產業為主力，在費半指數猛烈跌勢中，台股也受到最大撞擊，在六月及七月上半的下跌，都是全球之最，不過費半指數從七月六日起反攻，到二十一日攻抵二九一八．二三，已經反彈二二．二七％，這一段期間，AMD、Nvidia、ASML、美光等重量級個股都有相當幅度反彈，台灣的台積電、聯電、日月光ＡＤＲ也跟著彈升，台股終於步上反彈之路，而台積電更是台股彈升千點最大功臣。

七月十四日台積電召開法說會，公布第二季毛利率五七．四％，ＥＰＳ九．一四元，上半年ＥＰＳ十六．九六元，執行長魏哲家也公布，高速運算晶片ＨＰＣ支撐長期成長動能，今年以美元計的成長約在三四至三六％之間，第三季毛利率更可能衝上五九％，在市場對半導體庫存水位升高、前景充滿疑懼之際，台積電的法說會澄清了外界一些疑慮。

在這場法說會後，台積電在七月十五日大漲十七．五元，漲幅三．六六％，這是近期台積電最強力的漲勢，盤中最高漲到四九四元，此後最高來到五○五元，而這正是五月中旬三度測試的底部，而且季線也正好在五○五元，這也代表了五○五元是台積電多空的要塞之地，台積電是全世界競爭力最強大的半導體公司，也是台灣股市的護國神山，把台積電當成指標，大致可以規劃台股下半年的走勢路徑。

股市漲跌逐漸收斂

台積電的最低價四三三元，對照台股的底部是一三九二八，台積電到五○五元，台股的高點是一四九九六，如果把這個區間當成多空拔河，台股要越過一萬五千點，台積電必須突破五○五元，若台積電回測四三三元，台股恐怕要重新測試一萬四千點的底部支撐，台積電的四三三元與五○五元，也代表台股在這個千點的區間拉鋸，這是觀察台股下半年路徑的指南。

如果台積電上漲突破不了五○五元，也跌不破四三三元，那麼接下來台股可能就在千點的區間範圍，等待基本面進一步的考驗，全球股市經過上半年的冰風暴，現在進入下半場，世界的變數與考驗仍多，必須有耐心加以拆解，我的想法是上半年全球股市的狂殺是在「殺空間」，大市值企業股價大跌，市值大蒸發，資產縮水有助於降低對通膨的心理預期，但是通膨的火燒起來，要迅速降溫也不容易，於是上半年的股市是殺空間，下半場是以時間換空間，在股價大跌後，測試所有壞消息，像台股可能有千點空間盤旋，測試底部支撐，因此，過去兩年投資人的激情逐漸消逝，融資餘額大降，成交量愈來愈萎縮，這可能是下半年的常態，而股市的漲跌也會逐漸收斂，直到基本面真正水落石出。（全文未完）

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