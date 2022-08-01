受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，但近來半導體產業雜音不斷，多家科技業大廠紛紛示警「庫存過剩」，《日經中文網》以「半導體股的谷底在哪？」為題發表文章，強調半導體是周期股的典型代表，由於這波繁榮的「波峰」很高，市場對接下來的「波谷」到底有多深的警惕感也在加大。

報導指出，美國記憶體大廠美光6月30日發布的財報給市場潑了冷水，該公司執行長Sanjay Mehrotra在財報說明會表示，由於消費者市場低迷，會計年度第三季需求將顯著下滑，衝擊發布財報隔天的股價一度下跌7%，也引發半導體類股全面重挫，以費城半導體指數為例，從2022年初至今的跌幅約3成，比標普500等指數跌幅更深。

三井住友DS資産管理公司分析師町田了指出，半導體股走弱已經是市場共識，目前狀態是要看這個谷有多深、多長，從過去經驗來看，半導體行業大約每2~3 年，就會出現榮枯交替的生命周期(silicon cycle)，隨著旺盛需求的到來，再從供給過剩導致市場行情惡化，兩種情形反覆出現。

町田了表示，上一次半導體業谷底出現在2018年底，當時受到智慧型手機銷售放緩、資料中心伺服器庫存調整，以及陸美貿易摩擦等影響，整體半導體市場在2019年大幅萎縮12%。而目前市場也強烈意識到此回周期正在見頂，但和以往不同的是，這回的晶片短缺問題持續了1年半之久。

有日本券商認為，這波技類股低迷情況恐持續到2023年底，市場對谷底有多深的警惕感正逐漸增強。町田了則說，市場對半導體類股的看法，較經濟基本面領先約半年，他認為企業評價很可能重回過去水準。

報導稱，如果照台積電所說「幾個季度的庫存調整」能順利進行，到2023年中期半導體供給將恢復健全，若考量股票市場率先反應未來，預計到了2022年底，半導體類股可能因其成長性而陸續進行重新評價。