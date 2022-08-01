美股連續上漲三周，將面對Fed利率決策會議即將召開、美第二季GDP數據公布、企業財報法說接力登場等不穩定因子，市場觀望。不過對於趨勢明顯且業績好的產業還是能擇優介入，包括台積電集團股、蘋果供應鏈、汽車零組件、工業電腦及網通產產業；內需部分則受惠邊境將開放，包括食品通路、航空、旅遊業也具利多。（圖/ 先探投資週刊提供）

美國企業財報即將進入最後重量級公司公布，谷歌、微軟、Meta、Intel與蘋果等，股市已反彈在前，接下來能否再接再厲由科技股領軍彈升值得注意；當然最重要是聯準會七月會議也會釋出最新利率決策與展望，牽動全球資金動向。

先前市場被六月消費者及生產者物價指數飆高至九．一％及十一％嚇到，而出現一波大跌。不過六月份國際油價已明顯由五月收盤價一一五美元下跌至一○五美元，且黃小玉及銅、鐵等原物料更早一步從三、四月高點下降，加上俄烏達成協議開放烏克蘭穀物輸出，而油價七月份進一步跌破一百美元，核心物價應有較明顯下降，就是就業率及房租依舊較偏高。

總的而言，除非有意外戰爭，否則這次通膨高點似乎已見到。果如此聯準會最多就會升三碼、至二．二五～二．五％。此後再觀察九月要升兩碼或三碼。今年以來聯準會將利率由零拉升至二．五％，理論上已超過基本水準。

美股下修財測公司增多

再者，市場就業不錯，但是以「尖牙股」為首的大公司如蘋果、谷歌、臉書等，已定決人事凍結，這點也會波及其他科技業，加上諸如紙漿、鋼鐵、水泥等原物料價格下跌，下修今年財測公司增多，最新連大賣場沃爾瑪也下修，這些終究會影響到終端市場，所以市場又開始有另一股聲音，指出聯準會將於明年九月首次降息，同時也會停止縮表，並預測這一波的升息終點利率，會從四至四．二五％，下修至三．二五至三．五％；更重磅的是，該份報告指出自二○二三年九月至隔年六月，將降息一百個基點，相當於降四碼，無論此研究報告消息對股市是否有正面幫助，卻已經在市場上引發關注。而今年底美國十年期公債殖利率預估為二．七五％，到了二三年底為二．五％，且縮表可能在聯準會降息的時候提早結束。

當然這還要對照美元指數，今年以來美元指數最高上漲十四．四％、至一○九．二九四，若美元指數創新高有限或不再創新高，意味美元升息告一段落將不遠了；反之，再創新或新高後走高，則表示聯準會態度仍不放鬆。

就美股四大指數近一個月震盪走堅、來到季線上下來看，大致上今年低點應該顯現，但經濟狀況不甚佳，可能反覆震盪等待季線下降走平。美國將公布第二季經濟成長率，第一季已先轉為衰退，若第二季再衰退，將代表美國正式衰退，連結到年底美國將期中大選，下半年政策上應該要積極作多才是。

下半年以來各國股市反彈，以印度及日本最強，都彈升觸及年線；美國鼓勵原來在中國生產廠商外移至東南亞或印度，而使這兩地區受惠，也就是供應鏈的移轉。

台股產業利空陸續出籠

歐元區受不了通膨終於升息兩碼，但有俄烏戰爭，可能股市維持低檔震盪；至於中國即將召開北戴河會議，但是清零政策至今還是無解，每天包括北上廣深以及內陸都有感染新例出現，封城封區結果已預告經濟成長率會受影響（第二季僅○．四％），在此搖擺不定下，加上地方銀行以及地產問題待解，今年是充滿不穩定的一年。於是只能透過政策刺激，五月底祭出的六百億人民幣補助購買新車以及減免購置稅政策，對於汽車銷售還是有用，六月份汽車銷售量已回升至二六○萬輛，七月更進一步上升。而汽車族群如比亞迪、中通客運、渤海汽車、廣汽、長安汽車、江淮、東風、風神、金龍、江鈴等汽車股，經過五月份大漲、六月中開始回檔，近期又開始走強；此外，半導體股有政策支援，加上股王茅台等都站在年線之上，較深滬指數現在還在年線之下強，顯見中國現階段還是政策市，第四季有政治大拜拜，低檔季線附近應有支撐。

台股面對全球經濟不穩定性，股市一度下跌超過二五％，所幸有國安基金宣布護盤，加上台積電超好的季報推升，使台股從低點一三九二八點直接反彈至一四九四九點，超過千點反彈，前次低點有機會成為強力支撐。不過近一個月電子業悲觀聲音屢屢出現，宏碁說庫存多加上跌價（市場估ＰＣ全球出貨年減十一％）、顯卡爆倉、輝達新品延後明年上市、陸系手機品牌下半年不旺，減少在晶圓代工廠投片量，聯發科加大庫存去化、鋼市景氣恐轉冷，中鋼落難遭降評、力積電產能利用率下降，目標價外資大砍；NAND Flash第三季跌幅恐擴大；亞洲線艙位增，運價拉警報；亞泥中國發布上半年獲利預警。電子及傳產都有；金融股則傳出潤泰全及潤泰新因南山人壽受防疫保單及國內外股債市反轉大賠，兩家淨值值大減。

台股先跌在前，經過千點反彈，而後產業利空一一出籠，是第二次考驗股價支撐力道，這也是美股反彈但是外資並未明顯買超台股主因之一。當然美國快速升息，美台貨幣利率利差還有規避匯差，使得外資寧願先外流，台灣內部就靠內資，看看投信已經連續買超超過二四個交易日，就知道護盤的企圖。

不過還要考慮到一點，最近美國民主黨眾議院議長裴洛西計畫訪台，她來了，引發美中對峙，台灣是風暴中心，股市是否會受影響？

只不過，越是局勢混亂，國安基金越是要護盤，這或是一個逢低買進機會；若是明年聯準會可能降息或停止縮表，那麼這兩年大賣台股超過一．五兆的外資要不要回來？因為台股遍地是低ＰＥ好股，台積電不用說，以這種龐大股本公司，還能維持每年二五至三○％的營收成長，全世界沒得找，在二線廠成熟製程因為新廠逐步落成競爭激烈下，凸顯台積電幾乎通吃高階製程優勢，或重演一個人的武林！

而這次有點不同，台積電旗下的世界、創意、采鈺、精材都已掛牌，加上靠台積電建廠的受惠者如帆宣、家登、漢唐、弘塑等，台積電集團可以說是台股的基石。另外像是台達電也是好股票。

再來，全球汽車市場在供應鏈逐漸轉為順暢後，汽車電子崛起將不可忽視，第二季國際汽車電子大廠如英飛凌、意法半導體、德儀、安森美、國家半導體、瑞薩半導體等，股價都有過急跌，但近一個月反彈也是很強，像是安森美股價最高是七一．二六美元，最低殺至四二．二六美元，跌幅超過四○％，但近期又反彈至六○美元，反彈超過跌幅六成，相當強勢。

安森美是全球第二大電源ＩＣ供應商，看好隨著車用、工業用以及物聯網等需求，今年營運成長將更上層樓，對於台灣相關供應鏈來說同步沾光，包括京元電子、捷敏ＫＹ以及環球晶；另一方面，安森美業務涵蓋微控制器（MCU）、二極體、COMS影像感測器（CIS）等車用關鍵元件，是全球前十大車用晶片供應商，牽動MOSFET、車用二極體及IGBT供應，目前國際ＩＤＭ大廠交貨還是相當吃緊，對台灣德微、強茂、台半等台系供應鏈供貨需求還是很強。若安森美出貨受限，台灣廠商將有望接獲轉單。

台半因為汽車部分占營收已超過三成，營收逐步上升，上半年營收年增二五．三％，預估全年ＥＰＳ有機會向六元以上推升。

另一家日本ＩＤＭ大廠瑞薩電子供應商，業界看好台積電、世界、日月光投控、超豐、京元電等瑞薩晶圓代工及封測代工合作夥伴直接受惠。而最新公佈財報的國家半導體及德儀也看好後市，顯見後續景氣若復甦，汽車電子將是明星族群！

汽車電子化以及電動化是趨勢，就像中國今年新能源車預計銷售五百萬輛，占全部汽車銷售比重超過二成，比亞迪銷售居冠，已言明不生產傳統動力汽車了，而股價這次最高攻抵三五八．八六人民幣的歷史新高，而後回檔至季線後又彈升至三三○人民幣附近，姿態很高，市場預估比亞迪今年新能源車銷售可望達一六○萬輛，可能超過特斯拉。台灣比亞迪供應商首推胡連，做為比亞迪線束供應商，雖然自結前五月ＥＰＳ僅二．六二元，但是中國汽車銷售大增是從五月下旬開始，六月大成長，所以胡連六月營收也創歷史新高達五．一五億元，年增三七．九％，高於前六月的十七．八％成長率，代表六月業績開始拉升，下半年營運也有望挑戰逐季成長格局，以追上原本第二季衰退局面，法人預估全年ＥＰＳ還是有機會向七元以上挑戰。

至於網通部分，的確營收都有上升潛力，中磊股價最先創新高，且呈現上漲大量下跌量縮，籌碼控制相當不錯，有機會向百元揮軍；龍頭智邦近期股價首次彈過年線後拉回，只要守在二四○元之上就屬強勢，該股較特別是投信持續性買進，五月至今已買超一萬四千張以上，中期底部逐漸形成。

至於基期較低的蘋概股方面，以臻鼎ＫＹ及玉晶光較值得注意，鴻海集團今年呈現個股表現，較特殊的是集團母艦鴻海在台股下跌中竟已完成填息，較以往快上很多，旗下汽車比重較高的乙盛ＫＹ股價也是來到近四個月高點，而一向ＥＰＳ都很高的臻鼎是全球最大ＰＣＢ廠，也是蘋果供應商。此外，臻鼎也生產ＡＢＦ高速板，以往獲利大多在下半年才會出現較大拉升，法人預估今年ＥＰＳ也有超過十元機會，第二季營收較第一季增加二％、年增十六％，股價正在年線附近，已經完成填息，拉回月線可注意。

生技股各自表述 生達穩健成長

內需方面，邊境開放是趨勢所在，且正值接近農曆七月十五日中元節，正是各式食品銷售旺季，而人流逐漸恢復加上天氣炎熱對於飲料需求也會增加，所以包括統一、泰山、愛之味、鮮活ＫＹ都會較偏向正面，再者國際原物料下跌也有利降低成本，上述個股股價都在年線附近，與旅遊飯店股都已大漲一段相比算是落後，包括統一超及全家也是一樣。

近一年來台灣最大兩筆本土資金吃下其他股東持股的就是全聯併購大潤發，以及最近最大的就是統一及統一超花了二九○億元買下家樂福持有的六○％股權。近兩年統一集團新聞都很少，尤其是全聯已經連年坐大，全家也大作廣告，只有統一未見聲色，就在去年全聯買下大潤發後，半年後統一就出手買家樂福，統一企業預計取得四九．五％，統一超則買下十．五％股權。 對統一集團來說，原本就持有台灣家樂福四○％股權，買下家樂福可以繼續成為零售霸主，把全聯、全家甩在後頭。併購家樂福可一次增加三四○個通路據點。

統一集團買下家樂福未來發展值得關注，但至少蟄伏已久的統一終於有動作，相信對於營運會更加把勁，統一股價正在年線附近震盪，統一超則躍過去年高點，有機會展開另一段漲勢。

生技股這次也是各自表述，除新藥外，其實一般藥廠獲利也相當不錯，例如近幾年營運頗具績效的生達，近六年以來ＥＰＳ逐年成長，從一．九元每年慢慢成長至去年的三．九五元，今年第一季ＥＰＳ○．九五元，也在水準之上，而進入第二季，五、六月營收又創新高，季營收十四．八億元，季增十九．七％、年增二八．九％，看來上半年有機會超過二．一元以上。生達近幾年在國內外布局相當成功，且轉投資持有四七％的生展及持有二○％的生泰獲利都相當好，這次此價已領先向五○元靠近，二十八日除息二．五元後，填息機會大。

全文及圖表請見《先探投資週刊2206期精彩當期內文轉載》