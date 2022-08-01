美國聯邦眾議員指出，國會須補救總統拜登（Joe Biden）的中國大陸政策缺陷，包括透過立法要求加強與台灣的軍事合作、改善關島飛彈防禦能力、提供印太司令部充足的資金等，最重要的是別再「自欺欺人」，安慰自己美軍單一船艦的作戰能力比共軍更強，因此仍可進一步縮減海軍艦隊規模。

美國聯邦眾議院軍事委員會成員、海權和兵力投射小組委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）投書《國防新聞》（Defense News）表示，雖然拜登政府在台海問題上與中國大陸針鋒相對，但卻言行不一，既沒有積極打造「亞洲版北約」，也未迅速向台灣提供軍備，加強其對中國大陸的嚇阻能力、減輕美軍於印太的部署壓力。

魏特曼指出，中國大陸已擁有全球規模最大的海軍和常備地面部隊、於極音速武器技術上擊敗美國，並宣布要在2030年成為人工智慧（AI）領域的全球領導者；而美國2021年部署至印太司令部轄區的現役官兵數量，卻僅略高於2012年。

為補救拜登的政策缺陷，魏特曼表示，美國國會須迫使政府做出其持續逃避的抉擇，包括立法指示五角大廈進行更廣泛且多樣化的區域軍事訓練，特別是加強與台灣的軍事合作；加速改善西太平洋關鍵節點關島的飛彈防禦能力；為印太司令部尚未獲得資金的希望清單提供全額經費等。

最重要的是，國會須制止美國政府的「自欺欺人」，以美軍單一船艦的作戰能力比共軍更強為由，進一步走上縮減海軍艦隊規模的道路。魏特曼強調，在中國大陸的各式飛彈火力下，美軍反而應增加船艦總數，以準備因應可能的戰損；而拜登政府的現有政策，只會讓印太區域更快淪入北京掌控。