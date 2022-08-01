一名已婚的邱姓男子熱愛爬山，因而結識同樣愛登山的林姓女子，兩人爬山爬出親密關係，在前往百岳的路途中大膽玩車震，平時也會相約汽車旅館發生性關係，互傳鹹濕簡訊，讓正宮崩潰向林女求償。新北地院審結，判林女要賠40萬元。可上訴。

判決書指出，邱妻主張與邱男自1993年間結婚，育有2子1女，結縭近30年期間，因丈夫熱愛登山，每到假日就會相約好友爬山，此習慣維持8、9年以上，她始終給予丈夫滿滿的信任，不料，丈夫於2019年間認識林姓女子，經常參加相同的登山團體，兩人還發展成不倫關係。

邱妻控訴，2021年5月間，丈夫與林女在前往登百岳的途中，於山上車震，此後同年7月間陸續在桃園的汽車旅館發生數次性行為，兩人也會互傳鹹濕的簡訊，內容提及「前天和大前天我都有高潮」、「親那晚也特別強」等語，她詢問丈夫後，丈夫也坦承與林女出軌，保證不再與對方聯絡，林女的行為已嚴重侵害她的配偶權，故求償60萬元精神撫慰金。

對此，林女辯稱，她與邱男是爬山時認識，並不曉得邱男已婚，曾透過他人轉述得知邱男已婚，但邱男私下向她說自己未婚，她並沒有侵害邱妻的配偶權，希望法院駁回邱妻的請求。

新北地院法官勘驗證據，認定林女的確有與邱男發生性關係，且林女還數度在對話中憂心邱男要面臨家庭壓力，顯見林女知情邱男已婚，故不採信林女說詞，審酌雙方社經地位等一切情狀，判林女要賠償邱妻40萬元為合理。可上訴。