義大利一座觀光海灘日前發生非裔攤販光天化日下被活活打死的社會事件，引發全國譁然，據悉這名攤販疑似只是因為稱讚動粗男子的女伴很漂亮，就被莫名痛毆，不過更令人震驚的是，衝突發生時現場有許多人圍觀、拍攝影片，但就是沒有人上前勸架，旁觀者的冷漠飽受批評。

A disabled black man was killed in broad daylight in Italy.

The murderer was inspired by racist, anti-black, anti-immigrant manifestos that rhyme w 🇮🇹 right wing talking points.

Salvini & Meloni are spreading dangerous racist lies like replacement theory. pic.twitter.com/JevSlQykm5 — Rula Jebreal (@rulajebreal) July 30, 2022

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，義大利東部觀光海灘城市奇維塔諾瓦-馬爾凱（Civitanova Marche）29日發生奈及利亞籍攤販被活活打死的悲劇，行動不變、拄著拐杖的39歲男子奧戈爾楚庫（Alika Ogorchukwu）原本在大街上擺攤販售物品，突然間遭到另一名白人男子搶奪拐杖並將他撂倒在地，目擊者拍攝的畫面顯示，攻擊男子整個人坐在奧戈爾楚庫身上，不斷拉扯反抗的奧戈爾楚庫，期間更捶打奧戈爾楚庫。

檢調人員魯科尼（Matteo Luconi）表示，攻擊男子先是追趕奧戈爾楚庫，然後用拐杖將他打倒在地，後續更用雙手不斷毆打他，最終導致奧戈爾楚庫喪命，當局將進一步進行屍檢，以確定奧戈爾楚庫是被毆打致死或是窒息而死。

警方後續透過監視器畫面循線逮捕32歲男子費拉佐（Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo），並且指控他謀殺、竊盜等罪名。

魯科尼說，費拉佐稱奧戈爾楚庫不斷要零錢才會痛毆他，不過當地移民協會ACSIM會長阿曼扎（Daniel Amanza）表示，費拉佐是在奧戈爾楚庫稱讚他的女扮很漂亮後暴怒、毆打他，「這句讚美讓他被殺了。」

他說奧戈爾楚庫已婚、育有2名孩子，出車禍受傷失業後才開始在街上擺攤。

非裔小販光天化日之下被活活打死引發義大利社會譁然，尤其義大利國會將舉行選舉，移民問題已成為右翼聯盟的訴求之一。

極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）痛批「安全沒有膚色之分」。

不過更令許多人氣憤的是，儘管奧戈爾楚庫被毆打時是由旁觀者報警，但是當時現場其實有許多圍觀者，當他們拿起手機錄影時，卻沒有任何一個人上前介入，阿曼扎說：「悲劇的事實是，附近有許多人，他們拍影片叫『停』，但沒有上前把他們分開。」

奇維塔諾瓦-馬爾凱市市長恰拉皮卡（Fabrizio Ciarapica）砲轟：「我不只譴責犯罪，也譴責冷漠，這震驚了市民。」

義大利前總理雷塔（Enrico Letta）30日也發布推文表示奧戈爾楚庫被殺令人絕望，他形容是「前所未見的兇殘、普遍的冷漠」。