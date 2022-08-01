星座專家唐綺陽分析8/1~8/7星座運勢，本周天王星停滯，即將要邁入五星逆行的階段，充滿懷舊氛圍，尤其天王星又逆行在金牛，理財方面會需要處理過往舊有疏失或重新佈局。到了周二(8/2)，火星、天王星合相，理財和健康方面所做的投資跟努力，成果可能大好或大壞。周四(8/4)則是水星移位，從獅子進處女，眾人開始關注健康議題，職場上會更聚焦在工作細節的部份，想辦法更進階，讓自己更具競爭力。

另外在周三(8/3)、周四，月亮天秤觸動開創大十字，注意家庭、職場的衝突事件發生；周五(8/5)則觸動固定大十字，在金錢方面，小心交易或投資狀況多，親子間的衝突也會有白熱化的趨勢。

重要星象：天王星停滯、火天合相、水星進處女、觸動開創大十字、觸動固定大十字

【工作注意：金牛、天秤、射手、水瓶】

金牛：工作停看聽，不要暴衝以免後悔

天秤：表現出專業，太優秀被挑戰

射手：避免出頭和長官衝突，做好自己

水瓶：後浪來襲，不得不更加油

【桃花注意：獅子、天蠍、摩羯、雙魚】

獅子：用對溝通方法，考慮對方感受

天蠍：少說少錯，小心破壞氣氛，弄巧成拙

摩羯：桃花運旺，放開心去感受

雙魚：太過低調，小心錯失桃花

【財運注意：巨蟹、處女】

巨蟹：理財項目過多，量力而為

處女：冷靜投資，表現亮眼

【健康注意：牡羊、雙子】

牡羊：求助醫療系統，多確認診斷結果

雙子：身體出現問題，當心過度操勞