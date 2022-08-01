民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞日前獲得交保，他31日突重開臉書，表示「我能理解政治現實，但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石或說我是陌生人，我就覺得過分了些」，此舉讓資深媒體人黃揚明質疑是不是復仇預告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示「林秉樞發文應該會被警告」，同時預言「明年不分區立委，范雲就掛掉了，不分區立委的生涯到此結束」。

吳子嘉31日在網路節目《董事長開講》中，回應了網友「林秉樞放出來是要幫忙打選戰了嗎？好像準備跟民進黨開戰了」的疑惑指出，「林秉樞這樣做要殺誰我不知道，但我看起來應該是要殺新潮流」。

吳子嘉也坦言「我認為林秉樞會被警告啦，因為官司還在進行，林秉樞也不是傻瓜」，目前林秉樞還在摸索這個操盤的節奏，或許林秉樞在等前立委段宜康跟他談，或許林秉樞在等英系跟他談，「反正就是兩派，一個是英系、一個是新潮流，這兩邊一定要利用他嘛，因為這個在黨內初選可以攻擊對方」。

吳子嘉最後也說，民進黨有一個最重要的東西，「明年要選立委，如果跟林秉樞拿過錢的人，被對方拿來攻擊的話，提名就會出問題」；吳子嘉更預言，「明年不分區立委提名，范雲就掛掉了，絕對不可能提名，范雲立委的不分區立委生涯結束了，所以林秉樞是有影響力的」。