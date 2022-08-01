年底九合一選舉越來越接近，六都市長之爭更備受矚非。近日淡江大學公共行政系教授陳銘祥分析指，「如果民進黨輸掉桃園市長，保不住3都執政，蔡英文可能得辭黨主席，而行政院長蘇貞昌去留就得看當時的民意，因此『蔡蘇體制』可能會生變」，引發討論。

港媒《中評社》近日報導指出，陳銘祥認為，如果民進黨選後仍然維持現有執政7縣市，分別為高雄、台南、桃園這3個直轄市，以及基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等4縣，或只輸掉基隆市，那麼直到2024年交棒前「蔡蘇體制」都不至於生變；選後鄭文燦因為有8年兩任桃園市長的功績，所以可能會被委任為「行政院副院長」，至於是否會到「行政院長」，就要看蘇貞昌會不會被換掉。

陳銘祥指出，其實選後的蘇貞昌難預測，這次由林佳龍出戰新北市長，蘇貞昌一定有經過算計如何保住「行政院長」的位置，但他認為蘇貞昌最好不要想太多，認真好好輔選，雖然林佳龍此役不太可能成功挑戰國民黨現任的侯友宜，但只要林佳龍得票不難看，民進黨選民還是有是非觀念，選後自然會給蘇貞昌一個公道；至於高雄市長陳其邁年底若勝選後，地位會升高，但他還是得鎮守高雄。

但陳銘祥也坦言，若是桃園林智堅的問題不趕快想辦法「止血」，年底選舉民進黨就有可能吞敗。陳銘祥也預測，「一旦桃園市丟掉，蔡英文就得辭去民進黨主席負責，蘇貞昌的去留就得看當時的民意，『蔡蘇體制』就有可能生變」。