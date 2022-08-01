為了裴洛西一人賠上整個台灣裡子面子？美國眾議院議長裴洛西出訪亞洲，雖然公開行程未列入台灣，不少人仍預期她將短暫過境。台北市議員游淑慧31日在《張雅婷辣晚報》節目中指出，裴洛西若訪台不能代表美國，而只是為她的期中選舉選情造勢，假設屆時她過境台灣，官員像哈巴狗般跑去機場拜見，將把台灣的臉丟光。

游淑慧表示，裴洛西今年82歲，本來很多人預期她不會再選，但今年她還是要競選連任，可是她應該沒辦法再擔任眾議院議長，因為裴洛西是民主黨，但美國總統拜登現在民調很弱，所以11月8日的美國期中選舉，看起來民主黨的選情是不妙的；如果說民主黨丟掉了席次，在眾議院沒有辦法過半的話，裴洛西自然沒辦法繼續當議長，所以有人說這是她議長的畢業旅行。

「但我認為說不定也是她的選舉造勢之行！」游淑慧說，因為現在民主黨的選情真的很糟糕，說不定裴洛西自己的選情都有點問題了；「你看這次裴洛西出訪，如果沒有她到底要不要來台灣這個謎雲的話，根本沒有人會管她會不會來；可是因為她到底會不會來台灣這件事情，讓所有國際媒體也關注她這一次的亞洲行。」

游淑慧指出，「當眾議院議長辦公室新聞稿出來，看到沒有台灣這個行程時，不只台灣的媒體大幅報導，大家去看國際媒體，尤其是美國的媒體，標題都是以說『這次裴洛西的行程沒有台灣』，所以裴洛西這幾天在美國的媒體曝光度，可是高得不得了！」

她強調，「而且接下來這幾天，美國的媒體還是不斷地會去追：會來？不來？這就達到她選舉造勢的目的，這是第一個。第二個，她到底代表什麼身份來？因為雖然她現在號稱是美國第三號人物，不過她也只剩下8、9、10月，三個多月，如果到時候她沒有擔任議長的話，她就是一般的眾議員。」

游淑慧說，「我看不懂她為什麼要來，因為包括美國政府、軍方，甚至之前抗中最用力的美國前總統川普，都不支持她來。議員只能審法案，真正行政權力還是在政府官員手裡，今天拜登都不希望她來，軍方也不贊成，川普也覺得她會搞砸，看起來裴洛西這次的行程，從頭到尾就只代表她一個人耶！她不代表美國，所以她能帶來給台灣什麼？又或者她代表誰？都看不出來，我最怕的是她沒有帶東西來給台灣，但是她從台灣帶走很多東西！」

她說，「我們看到過去很多美國的政要來，給你一個報價單，『喔！你要給我採購這個、採購那個』，然後帶走一些訂單回去，有沒有帶個伴手禮來？沒有，每次都是我們政府官員卑躬屈膝，把所有東西通通送上。我們預估裴洛西可能還是會來，但可能不是訪問的形式，可能就在松山機場過境個幾小時，然後我們就看到台灣這些官員就像哈巴狗，噗噗噗跑到松山機場去『拜見』裴洛西，如果出現這種狀況，我覺得真的是丟臉丟到家了！」