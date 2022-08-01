新竹市立棒球場花12億重建啟用，怎料被球員工會揪出27項缺失，開幕2場職棒比賽造成多名球員受傷，其中富邦外野手林哲瑄整季報銷，球場施工品質落漆引發眾怒。新竹市議員向竹市府索要球場資料，被網友發現市府竟諸多敷衍，讓PTT鄉民看了直呼「水很深」、「拿DM來應付議員，厲害了」。

PTT八卦板近日有一則「柯文哲批新竹棒球場花12億太過分，籲公布工程明細」的新聞，與另一則回文雙雙被鄉民推爆，回文寫道：「很多在野黨議員都在查新竹棒球場的資料，但得到新竹市政府的回覆，都讓人傻眼」，並轉貼了新竹市議員林彥甫的臉書發文。

林彥甫寫道：「市府不給資料，議員監督個屁！週一我發文索取棒球場相關資料，而且非常具體列入各個項目，結果偉哉市府只回了我兩張，其中一張還是網路上的圖，且也沒附上『契約書條文乙份』。這就是林智堅市府過去藐視議會、規避監督的寫照，我已經碰過太多次發文要資料不給或敷衍的情況。」他附上兩張圖並痛批：「回兩頁很傻眼吧，根本是傲慢囂張！」

原PO寫道：「新竹市政府只回了讓人傻眼的兩頁，第一頁(附圖)上面說有契約書，結果附件根本沒有，已估驗的金額8億9406萬，不知道是不是代表已支付出去的金額；第二頁(附圖)，把網路上中央製圖廠的貼圖，都拿來當成經費說明，還貼心印彩色圖片給你，這可以當正式公文嗎？議員要資料、問問題，市政府都敢不給、不回，新竹棒球場的黑幕到底有多少？拜託記者報導一下，不要讓民進黨混過去。」

鄉民看了怒回：「死忠仔心目中的五星市長」、「塔綠班的最愛」、「水很深」、「第二頁笑死我了」、「dpp真的比kmt還爛多了，真的很敢」、「太好笑了，拿DM來應付議員，厲害了」、「政府被罵的時代己經過去了」、「公文敢這樣回，大剌剌的代理印章也在那，代表這個市府根本沒在怕的啦」、「水真的很深」。

不少人對國家淪落至此感到悲哀：「所以你沒看他們寧願燒論文，球場這水更深啊」、「彩色圖片還標『正本』真有種啊XD」、「新竹mayor(沒有)市長」、「請檢調介入吧」、「錢沾計畫」、「檢驗=刁難，監督=打壓」、「選舉不用花錢嗎？」、「那是建國基金辣」、「學生畢旅計畫都比這個完整」。