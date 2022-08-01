金曲獎得主操刀，林智堅曝光競選主視覺影片，卻遭藍議員諷是複製貼上。（翻攝自林智堅臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅將於8月1日在桃園市長鄭文燦和立委鄭運鵬等人陪同下，公布「競選團隊及主視覺」，但晚間搶先在臉書公布43秒的主視覺影片，由金曲獎得主聶永真操刀，主「年輕桃園、堅定向前」。但影片曝光後引發藍營頻吐槽：「是複製貼上？」

林智堅指出，這次邀請到「永真急制 Workshop 」的設計師聶永真，和「燻雞」陳聖智設計競選主視覺。向前的箭頭，是山岳的稜線、是海浪的波紋、是飛機的機翼、是廟宇的飛簷，也是爸媽牽起孩子時的雙手。

林智堅表示，每一個箭頭，都有著不同的色彩，就像桃園這座包容多元的城市，熱情溫暖，有最草根的生命力，也是面向世界的國門之都。

林智堅還說，山巒疊嶂、波光粼粼，一個箭頭接著另一個箭頭，讓幸福的桃園一棒接一棒！下一個黃金十年，桃園，堅定向前！

不過國民黨桃園區議員參選人凌濤凌濤隨即在臉書發文問：「怎麼又是複製貼上？Ctrl C＋ Ctrl V？」

凌濤說，林智堅的英文競選標語最早是「Keep Going」，卻被發現跟李眉蓁「Keep Going」一模一樣。上次被說抄襲之後，這次竟然就改成「Get Ahead」。

凌濤附上3張照片說，新發布的視覺，看完腦中就只浮現「複製貼上、複製貼上、複製貼上、Ctrl C＋ Ctrl V、Ctrl C＋ Ctrl V、Ctrl C＋ Ctrl V」，諷刺：「怎辦？是什麼問題？」