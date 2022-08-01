中央氣象局最新資訊，今晨1時50分發生芮氏規模3.3地震，地震深度16.0公里，震央位於台東縣政府南南東方100.8公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣蘭嶼3級。（編輯：陳彥鈞）1110801

花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級
台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級
宜蘭規模3.7地震 最大震度3級
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