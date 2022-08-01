台東縣外海發生規模3.3地震 最大震度台東縣蘭嶼3級 04:472022/08/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣外海發生規模3.3地震 最大震度台東縣蘭嶼3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今晨1時50分發生芮氏規模3.3地震，地震深度16.0公里，震央位於台東縣政府南南東方100.8公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣蘭嶼3級。（編輯：陳彥鈞）1110801 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級 宜蘭規模3.7地震 最大震度3級 #台東縣 #3地震 #發生規模 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級 07:532022/07/25 生活 薩爾瓦多外海發生規模4.2地震 尚無傷亡通報 10:452022/07/17 國際 台北高樓有感搖晃！台東外海地震規模5.4 最大震度4級 08:192022/07/28 生活 原住民土地古道遺址維護有成 台東4單位獲全國績優 15:562022/07/25 寶島 種瓜兼防風飛沙 台東關山哈密瓜品質佳 18:012022/07/19 生活 夏天追銀河 最美星空搭配台東大地藝術相得益彰 17:452022/07/21 生活 台灣酷熱一周！明南北午後雷雨開炸 強度更明顯 21:152022/07/18 生活 新北板橋39.4度創設站20年新高 18縣市續防高溫 15:332022/07/24 生活 大暑熱到下周二！明午後雷雨範圍縮小 颱風襲台機率曝 21:112022/07/20 生活 台東縣長看板選戰開打 綻放台東藍VS造好新台東 17:152022/07/30 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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