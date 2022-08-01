台北市長選戰，若由國民黨推出的立委蔣萬安、民進黨徵召的前衛福部長陳時中及台北市副市長黃珊珊三人對決。根據最新民調顯示，蔣萬安的支持度為28%，領先陳時中的26%及黃珊珊的25%。三人的支持度居然相當接近，選情緊繃。

根據《聯合報》1日公布的台北市長選戰最新民調，蔣萬安以28%領先，陳時中則以26%居第二，黃珊珊25%排第三，但仍有27%的選民無意見/未決定。而在看好度方面，陳時中反而以32%領先，蔣萬安則以26%居第二，黃珊珊15%第三，21%的選民則表示無意見/未決定。

根據該民調再作交叉分析，在政黨傾向方面，蔣萬安獲73%的國民黨選民力挺，陳時中則有69%的民進黨選民支持，黃珊珊也有民眾黨75%相助。但是蔣萬安僅獲7%民進黨支持，陳時中也只獲得國民黨5%支持，黃珊珊則可從國民黨拿到14%及從民進黨拿到18%選票。至於中間選民方面，黃珊珊則以26%領先蔣萬安的20%、陳時中的20%。

另外，從年齡層來看，蔣萬安獲34%的60歲以上選民及32%的40歲到59歲選民支持，領先其他兩位參選人；黃珊珊則在20歲到39歲年齡層獲35%的支持，領先其他兩位參選人。

該調查在7月26日至28日晚間以電話進行訪問3天，成功訪問1082位設籍台北市的成年民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。