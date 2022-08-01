美國聯邦眾議院議長佩洛西展開亞洲之行，官方宣布行程包括新加坡、馬來西亞、南韓及日本。根據飛行追蹤網站Flightradar24，疑似搭載佩洛西的軍方行政專機周日（7月31日）在關島稍作停留後起飛，已於周一（8月1日）清晨4時21分飛抵首站新加坡。

裴洛西此行率領國會代表團出訪亞洲，根據議長辦公室昨日發表聲明指出，裴洛西將停留新加坡、馬來西亞、韓國及日本等地。第一站、星國外交部已證實，裴洛西等人將在今、明2天抵星訪問。

裴洛西聲明中並未將台灣列入行程，但外界仍高度認為代表團可能造訪台灣。外媒報導，裴洛西可能在4日從菲律賓轉往台北，並與蔡英文總統會面，然後於周五（8月5日）轉抵日本。對於裴洛西可能到訪，總統府交由外交部回應。外交部則回應，沒有進一步消息，也沒有其他評論。

根據中國時報，雖然裴洛西聲明沒有提到訪問台灣，曾負責中國、台灣及蒙古事務的前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）說，代表團未必不會以非官方身分停留。唐安竹推測，裴洛西將台灣排除在正式行程，中國應會滿意。另據法國國際廣播電台（RFI）報導，代表團4日將經菲律賓克拉克空軍基地轉往台灣，中國人民解放軍與我軍可能「伴飛」，而裴洛西會在台北與蔡英文見面。美國共和黨前亞太區主席方恩格指出，裴洛西若到訪，應觀察她在台灣停留多久？25年前美眾議院議長金瑞契來台時，僅停留數小時，並未過夜，但他認為此行是裴洛西國會生涯的畢業之旅，台灣應該平常心面對。